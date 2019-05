Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh. Photo: TGVN

Hanoi (VNA) – Des hauts dirigeants et officiels de pays en Asie, dont le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Binh Minh, se rendront au Japon pour participer au Forum intitulé « Avenir de l’Asie » prévu les 29 et 30 mai, selon une annonce du gouvernement japonais.

Cet événement, organisé par le groupe japonais Nikkei Inc., réunira six autres dirigeants et hauts responsables, dont le président philippin Rodrigo Duterte, le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad, la première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen, le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith et le vice-Premier ministre singapourien Heng Swee Keat.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minhn prononcera un discours sur l'avenir de l'Asie. Il coprésidera également la réunion du Comité de coopération Vietnam-Japon, aura une entretien avec le ministre des Affaires étrangères du Japon, Taro Kono.

En outre, il rendra une visite de courtoisie au Premier ministre japonais Shinzo Abe, aux présidents du Sénat et de la Chambre des représentants du Japon ; rencontrera le Premier ministre laotien et recevra le président de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).-VNA