Hanoï, 26 août (VNA) - Le vice-Premier ministre Lê Van Thanh a demandé à Hanoï de clarifier les causes de la lenteur du décaissement des investissements publics.

Photo : VNA

Le décaissement devrait atteindre 90% fin décembre 2022 et être entièrement achevé en janvier de l'année prochaine, a déclaré le vice-Premier ministre aux responsables locales lors d'une réunion le 26 août.Cependant, il a déclaré que la qualité des projets et les questions juridiques doivent également être examinées, notant que le décaissement devrait aller de pair avec les progrès.Lê Van Thanh a demandé au Comité municipal du Parti et au Comité populaire , ainsi qu'aux Services, arrondissements et districts de Hanoï, de travailler pour achever un certain nombre de projets d'ici la fin de cette année, créant ainsi un nouvel élan pour la capitale.Hanoi doit concentrer ses ressources sur des projets clés qui ne rencontrent aucun obstacle dans les procédures d'autorisation et d'investissement du site, tout en examinant ceux qui sont en attente.Le président du Comité populaire de Hanoi, Tran Sy Thanh, a indiqué lors de la réunion que Hanoï avait déboursé quelque 15.322 millairds de dongs (654,22 millions de dollars) au cours des huit derniers mois, soit 30 %, en dessous de la moyenne nationale.La ville a organisé six groupes de travail pour trouver les raisons et classer les projets pour proposer des solutions, a-t-il dit, expliquant que la lenteur était due aux problèmes de défrichement, aux impacts de la pandémie de COVID-19 et à la lenteur de la préparation.En conséquence, le comité a demandé des mesures disciplinaires et de transparence renforcées et a demandé aux comités populaires des arrondissements et districts d'accélérer le décaissement, tout en tenant les investisseurs responsables des travaux, a-t-il déclaré.Pour accélérer le plan d'investissement public 2022, la comité a proposé de modifier la loi sur l'investissement public de 2019, notamment la réglementation relative aux modifications des plans d'investissement public.La ville a également proposé aux ministères du Plan et de l'Investissement, des Finances, des Transports, de la Construction et de la Justice de l'aider à lever les obstacles de procédure lors de la mise en œuvre des projets d'APD, principalement sur les chemins de fer urbains.Dans le cadre des plans récemment publiés, Hanoï sera transformée en une ville connectée à l'échelle mondiale et un centre économique régional d'ici 2045, avec des conditions de vie élevées et une croissance globale.Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a signé la décision de publier la Résolution n° 15 guidant le développement de la région de la capitale Hanoï jusqu'en 2030 avec une vision à l'horizon 2045.En vertu de la nouvelle Résolution, Hanoi a été désignée pour devenir le centre de développement du delta du fleuve Rouge et une région économique clé du Nord, avec une forte compétitivité régionale et internationale d'ici 2030.La croissance du produit intérieur brut régional (PIBR) au cours de la période 2026-2030 devrait passer à 8-8,5 % et le PIBR par habitant devrait atteindre 12.000-13.000 dollars. Ce chiffre devrait atteindre 36.000 dollars d'ici 2045.Pour atteindre ces objectifs, la Résolution propose des tâches et des solutions clés, notamment la poursuite de la sensibilisation à la position, au rôle et à l'importance de la capitale ; et développer rapidement et durablement l'économie de la capitale en s'appuyant sur la restructuration de l'économie en lien avec le renouvellement des modèles de croissance et la mobilisation de toutes les ressources.Il est également nécessaire de développer un Hanoi civilisé en accord avec le rôle de la ville en tant que centre d'éducation et de formation, de science et de technologie et de soins de santé, tout en assurant la sécurité sociale et le bien-être.D'autres tâches comprennent l'amélioration de la qualité des infrastructures, le développement et la gestion urbaine, tout en utilisant efficacement les ressources naturelles et en protégeant l'environnement.Il s'agit également d'assurer la défense nationale, la sécurité, l'ordre social et la sûreté, tout en promouvant la diplomatie, l'intégration internationale et la coopération au développement pour rehausser la réputation de la capitale.Hanoï a enregistré une croissance économique moyenne de 6,83 % par an au cours de la période. Le PIBR par habitant en 2020 a atteint 5.325 dollars, soit une multiplication par 2,3 par rapport à 2010. L'environnement d'investissement, les infrastructures économiques et sociales et la construction de zones rurales de type nouveau ont également été améliorés.- VNA