Hanoï, 7 janvier (VNA) – Le vice-ministre de la Santé Nguyen Truong Son a été réprimandé pour ses erreurs dans l'exercice de ses fonctions, en vertu de la décision 2271/QD-TTg signée par le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh.

Le vice-ministre de la Santé Nguyen Truong Son. Photo : VNA

Le vice-ministre avait déjà été réprimandé à titre de mesure disciplinaire par la Commission de contrôle du Comité central du Parti après sa 8e réunion du 2 au 4 novembre 2021. Dans un communiqué publié le 4 novembre 2021, la Commission a déclaré que le comité des affaires du Parti au sein du ministère de la Santé durant le mandat 2016-2021 avait violé les principes opérationnels du Parti et les règlements de travail du comité des affaires du Parti, fait preuve d'un manque de responsabilité et de laxisme dans sa direction, ce qui a amené le ministère de la Santé, l’Administration de gestion des produits pharmaceutiques, de nombreux établissements médicaux et individus violant les règles du Parti et les lois de l'État.

Ces violations ont causé de graves conséquences ainsi que des pertes et un gaspillage d'argent et de biens de l'État, ainsi que des dommages à la caisse d'assurance maladie, affectant le prestige des organisations du Parti et du secteur de la santé, a indiqué la Commission.

La Commission a décidé d'appliquer une réprimande à Nguyen Truong Son, membre du Comité des affaires du Parti au ministère de la Santé.- VNA