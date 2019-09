Le lieutenant-général Nguyen Chi Vinh, vice-ministre de la Défense (gauche) et l’ambassadeur de Russie au Vietnam, Vnoukov Konstantin Vasilievich.



Hanoi (VNA) - Le lieutenant-général Nguyen Chi Vinh, vice-ministre de la Défense a reçu lundi l’Ordre de l'amitié de la Russie pour ses contributions au renforcement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

La décision d'attribution par le président russe Vladimir Poutine a été annoncée lors d'une cérémonie tenue au Centre tropical vietnamo-russe du ministère vietnamien de la Défense nationale à Hanoi.

Dans son discours, l’ambassadeur de Russie au Vietnam, Vnoukov Konstantin Vasilievich, a hautement apprécié le partenariat stratégique intégral entre les deux pays, où la coopération dans les techniques militaires est un domaine clé qui n’a cessé de s’améliorer.

Il a exprimé sa conviction qu'en tant que chef du sous-comité vietnamien du Comité de coordination intergouvernemental sur le Centre tropical vietnamo-russe, Nguyen Chi Vinh contribuerait davantage à la coordination avec le ministère russe des Sciences et de l'Enseignement supérieur, d'autres ministères et secteurs, et l’ambassade de Russie afin que le centre se développe et remplisse les tâches assignées par les deux États.

Remerciant l’État et le gouvernement russes de cette distinction, le vice-ministre Nguyen Chi Vinh a noté qu'en près de sept décennies, la solidarité et l’amitié entre les forces armées et les peuples des deux pays étaient restées fortes. Le peuple vietnamien apprécie toujours le soutien précieux, énorme et efficace que les peuples de l’Union soviétique d’hier et de la Russie d’aujourd’hui ont apporté à sa lutte pour la libération nationale et à ses efforts de développement, a-t-il souligné.

Le responsable a ajouté qu'en plus de 30 années de développement, le Centre tropical vietnamo-russe était devenu un modèle de coopération efficace dans le domaine des sciences et technologies militaires, et qu'il occupait une place importante dans les relations entre les deux pays, ajoutant qu'il estimait que le partenariat stratégique intégral, comprenant la coopération en matière de défense et de sciences-techniques militaires continuerait de se développer.

Il a également exprimé son espoir d'un soutien accru de la part de l'État et des ministères et secteurs concernés de la Russie afin que le centre obtienne davantage de réalisations dans les temps à venir. -VNA