Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc vient d’approuver la stratégie démographique du Vietnam à l’horizon 2030, définissant huit objectifs à atteindre en la matière pour contribuer à développer le pays de manière rapide et durable.

Le Vietnam passe le cap des 96 millions d’habitants. Photo: dantri.vn

La stratégie prévoit d’abord de maintenir stablement le taux de fécondité de remplacement, de protéger et de développer la population des ethnies minoritaires de moins de 10.000 personnes.Elle envisage ensuite de ramener le sex-ratio à la naissance à l’équilibre naturel des sexes, d’élever la qualité de la population.La stratégie envisage également de promouvoir la répartition de manière rationnelle et d’assurer la défense et la sécurité nationale, d’achever la construction et le fonctionnement des bases de données nationales sur la population.Elle vise enfin à promouvoir au maximum la structure démographique d’or pour donner un élan vigoureux au développement national rapide et durable, et à s’adapter au veillissement de la population et à renforcer les soins de santé des personnes âgées.La démographie du Vietnam se caractérise par une population jeune, une forte diversité ethnique et un regroupement de la population dans les plaines littorales, principalement les deltas du fleuve Rouge et du Mékong.Le 1er avril 2019, le Vietnam a salué son 96.208.984e citoyen. Le pays est désormais le 15e pays le plus peuplé au monde et le 3e le plus peuplé de l’ASEAN, après l’Indonésie et les Philippines.La densité de population est de 290 habitants au km2, en hausse de 31 habitants par rapport à 2009. Le pays comptait 33.059.735 personnes dans les villes (34,4%) contre 63.149.249 habitants dans les campagnes (65,6%). – VNA