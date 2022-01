Photo : bangkokpost.com

Bangkok (VNA) - L'échelle de Cobra Gold, un exercice militaire conjoint annuel mené par la Thaïlande et les États-Unis et prévu cette année du 20 février au 5 mars, devrait réduire son échelle à cause du variant Omicron.

Au total, 3.600 soldats participeront: 1.900 soldats thaïlandais, les 1.700 autres en provenance des États-Unis et d'autres pays.

Bangkok Post a cité l’information des Forces armées royales thaïlandaises déclarant que bien que Cobra Gold de cette année doive inclure des exercices substantiels, le variant Omicron avait forcé à une réduction des effectifs.

Des exercices auront lieu dans les provinces de l'Est et du Centre de la Thaïlande et impliqueront les actes de commandement, une assistance humanitaire/civique ainsi que des exercices sur le terrain. Comme cela s'était produit l'année dernière, les entraînements nécessitant un grand nombre de personnel seront annulés, notamment les opérations de tir réel, amphibies et d'évacuation. -VNA