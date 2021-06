La recherche vaccinale COVID-19 de la Société de biotechnologies pharmaceutiques Nanogen commence à porter ses fruits. Photo : VNA/CVN

Après la 2e injection, elle a bénéficié d’un examen médical chaque semaine. Actuellement, sa santé est bonne. "Je souhaite apporter ma part à la prévention et la lutte contre cette pandémie", a partagé la volontaire. N.V.N, 34 ans, un autre volontaire, originaire de l’arrondissement de Tây Hô, à Hanoï, a fait savoir qu’avant de participer à ce programme d’essais, il avait étudié soigneusement les informations, en particulier les effets secondaires possibles après la vaccination. "Je crois fermement à la médecine nationale et aussi aux compétences des médecins et des infirmiers vietnamiens, donc je n’ai pas hésité. C’est ma contribution pour faire reculer l’épidémie", a-t-il dit.Selon le Pr. agrégé - Dr. Hô Anh Son, directeur adjoint de l’Institut de recherche médicale et pharmaceutique militaire (Académie de médecine militaire), la 2e phase d’essais du vaccin Nano Covax est presque terminée. Les volontaires continueront d’être surveillés pendant six mois, à compter de la première injection.Pour vérifier l’efficacité et l’innocuité du vaccin, les règlements du processus d’essais cliniques doivent être bien respectés. Concrètement, après l’injection, les volontaires sont observés sur place pendant la première heure. Chez eux, ils doivent noter dans un journal de suivi des informations sur leur état de santé quotidien et l’apporter lors des consultations médicales.Les premiers jours après la vaccination, l’équipe médicale a toujours des contacts avec les volontaires. Après la deuxième dose, les volontaires ont subi, une fois par semaine, un examen médical (prise de sang, mesure de la pression artérielle...) pour mesurer la quantité d’anticorps et seront suivis pendant six mois.Évaluant l’efficacité protectrice et l’innocuité du Nano Covax par rapport aux autres vaccins actuellement autorisés, Hô Anh Son a estimé que les meilleurs vaccins contre le COVID-19 avaient une efficacité de production d’anticorps de plus de 90%, alors que d’autres n’atteignaient qu’environ 60% - 70%. Pour ce vaccin vietnamien, tous les volontaires ont produit des anticorps."La quantité d’anticorps contre le virus SARS-CoV-2 a augmenté chez tous les volontaires. Leur santé est bonne. Aucun n’a nécessité une intervention d’urgence. C’est un très bon signe et une nouvelle extrêmement encourageante. Jusqu’à présent, le Nano Covax est à la fois sûr et efficace", a souligné le Professeur Hô Anh Son.Environ 13.000 volontaires pour la 3e phaseD’après le directeur adjoint de l’Institut de recherche médicale et pharmaceutique militaire Hô Anh Son, la 3e phase d’essais doit être effectuée ce mois-ci avec la participation de 13.000 volontaires. L’Académie de médecine militaire a mobilisé de nombreux médecins, techniciens, étudiants... pour que cette phase puisse être déployée dans dix provinces et villes du pays. Les critères de recrutement des volontaires seront donc plus assouplis en raison de l’innocuité du Nano Covax enregistrée lors des deux premières phases. Les participants doivent être âgés de 18 à 75 ans. Une numération globulaire ainsi que la recherche d’anticorps contre le virus SARS-CoV-2 seront effectuées. "Ceux déjà exposés au coronavirus ou disposant d’anticorps seront éliminés", a insisté Hô Anh Son.Actuellement, en dehors de la société Nanogen, le Vietnam comptabilise trois autres établissement de recherche et de production de vaccins que sont l’Institut des vaccins et produits biologiques médicaux (IVAC), la Sarl des vaccins et produits biologiques médicaux N°1 Vabiotech, le Centre de recherche et de production de vaccins et produits biologiques POLYVAC). Après le Nano Covax de Nanogen, les deux autres de l’IVAC et de Vabiotech seront testés cette année. Des tests sur les animaux sont actuellement menés pour évaluer leur innocuité et leur immunité. - CVN/VNA