Hanoi (VNA) - Quelque 8.295 milliards de dôngs (357,9 millions de dollars) ont été levés mercredi 14 octobre sur le marché par le Trésor d’Etat via une adjudication d’obligations gouvernementales au Service de transactions boursièrse de Hanoi (HNX).

Le Trésor d’Etat a mis sur le marché 10 billions de dôngs d’obligations gouvernementales. Photo: KB



Le Trésor d’Etat a mis sur le marché 10 billions de dôngs d’obligations gouvernementales, parmi lesquels 3 billions de dôngs d’obligations à 10 ans, 4 billions de dôngs d’obligations à 15 ans, 2 billions de dôngs d’obligations à 20 ans et 1 billion de dôngs d’obligations à 30 ans.Il a levé 3 billions de dôngs d’obligations à 10 ans avec un taux d’intérêt annuel de 2,53%, en baisse de 0,22% par rapport à l’adjudication du 30 septembre.Un montant total de 3,35 billions de dôngs a été mobilisé à partir d’obligations à 15 ans avec un taux d’intérêt annuel de 2,7%, en hausse de 0,04% par rapport à l’adjudication du 7 octobre.Les obligations à 20 ans ont levé 945 milliards de dôngs avec un taux d’intérêt annuel de 3,25%, en baisse de 0,23% par rapport à l’adjudication précédente.Jusqu’à 1 billion de dôngs ont été levés à partir d’obligations à 30 ans avec un taux d’intérêt annuel de 3,25%, soit l’équivalent de l’adjudication tenue une semaine plus tôt.Jusqu’à présent cette année, le Trésor d’Etat a mobilisé plus de 248,14 billions de dôngs lors des adjudications d’obligations gouvernementale au Service de transactions boursièrse de Hanoi. – VNA