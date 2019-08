Hanoi (VNA) - Le Trésor d’État du Vietnam est en train d’élaborer une stratégie de développement pour la prochaine décennie dans laquelle il projette de devenir une trésorerie numérique en 2030.

Le directeur général du Trésor d’État, Ta Anh Tuân, prend la parole lors de la conférence, le 5 août à Hanoi. Photo : VNA

Le Trésor d’État et le Fonds monétaire international (FMI) ont tenu lundi 5 août à Hanoi une conférence pour discuter des orientations de développement du Trésor d’État pour la période 2021-2030.

Le directeur général du Trésor d’État, Ta Anh Tuân, a déclaré que les finances publiques vietnamiennes étaient en cours de réforme dans le sens de la transparence, de l’efficacité et de la durabilité, contribuant ainsi à promouvoir le développement économique et la stature du pays sur la scène internationale.

Avec les fonctions de gestion du budget et des fonds financiers de l’État et de mobilisation de capitaux du budget de l’État pour les investissements de développement, le système du Trésor d’État a joué un rôle important dans la gestion des finances publiques.



Ta Anh Tuân a noté que le Trésor d’État avait travaillé dur pour réformer son appareil et moderniser ses opérations, notamment en augmentant les applications informatiques. De ce fait, il a grandement contribué à l’amélioration de l’efficience, de l’efficacité et de la transparence des finances publiques.



La stratégie de développement du Trésor d’État constitue un élément crucial du secteur financier, a-t-il indiqué, ajoutant que dans son projet de stratégie pour 2021-2030, le Trésor d’État a pour objectif général de mettre en place un système compact, efficace et performant vers une trésorerie numérique.



Selon Sandeep Saxena, économiste principal du Département des finances publiques du FMI, le Trésor d’État a obtenu des résultats encourageants dans le développement de ses capacités essentielles et la création d’une base solide pour ses prochaines réformes.



Mark Silins, consultant du FMI, a également partagé l’opinion sur l’amélioration de la gestion du fonds budgétaire de l’État entre 2011 et 2020.

Le système d’information pour la gestion du budget et de la trésorerie a été mis en place avec une structure solide et de bonnes capacités. Environ 30.000 unités utilisant le budget de l’État ont été connectées à ce système via le portail des services publics. Beaucoup de leurs réseaux ont également été reliés à des banques.

Par conséquent, jusqu’à 94% des transactions de dépenses budgétaires ont été directement transférées sur des comptes bancaires, tandis que 98% des transactions de collectes budgétaires ont été effectuées en ligne. –VNA