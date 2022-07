Hanoi (VNA) – En juin 2022, le marché de l’aviation vietnamien a enregistré une forte croissance, montrant que la demande de voyages, de tourisme, de visites de proches, de travail, de commerce est au plus haut.

Photo d'illustration: CafeF

Selon le site d’analyse de données aéronautiques OAG, le Vietnam figure dans le top 10 des pays avec le marché de l’aviation intérieure le plus dynamique au monde, à côté des États-Unis, de la Chine, de l’Inde, du Japon, de l’Indonésie, du Brésil et du Mexique et du Canada.



Le nombre total de sièges fournis au niveau national et international du Vietnam a atteint plus de 6,5 millions en juin 2022, se classant deuxième en Asie du Sud-Est, après l’Indonésie. Le Vietnam a enregistré la plus forte reprise.



En outre, le Vietnam est également le pays qui possède des vols intérieurs parmi les plus fréquentés au monde, notamment Hô Chi Minh-Ville - Hanoi, le plus fréquenté au monde en juin 2022.



Les aéroports internationaux de Tân Son Nhât et Nôi Bài figurent dans le top 10 des aéroports en termes de nombre total de sièges en juin 2022 dans la région. Les aéroports internationaux de Cam Ranh, Dà Nang et Phu Quôc figurent parmi les 10 premiers aéroports en termes de taux de croissance le plus rapide basé sur l’offre de sièges pour les vols internationaux. Ce sont également les villes touristiques balnéaires les plus célèbres du Vietnam, choisies par de nombreux touristes internationaux pour voyager après la pandémie prolongée.



Selon le rapport de l’Association du transport aérien international (IATA), le Vietnam arrive en tête de liste des 25 pays où le marché de l’aviation intérieure se redresse le plus rapidement au monde. – CPV/VNA