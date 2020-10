Hanoi (VNA) – Selon l'Administration de l'aviation civile du Vietnam, le nombre de passagers dans les aéroports en octobre a atteint 4,98 millions, soit une baisse de 46,8% sur un an, portant à 52,8 millions en 10 mois, en recul de 45%.

Après le coronavirus, le ciel s’éclaircit légèrement pour le transport aérien. Photo: VNA

Plus précisément, au 15 octobre 2020, le nombre de vols à destination / en provenance du pays a atteint 263.000, soit une baisse de 36,9% par rapport à la même période en 2019. Les vols de transit étaient de 124.000, représentant une baisse de 67,4% en glissement annuelParmi 52,8 millions de passagers dans les aéroports au cours des 10 premiers mois de l’année, 7,1 millions étaient des étrangers, représentant une chute de 79,4% sur un an, et 45,7 millions des vietnamiens (-26,8%). Les compagnies aériennes vietnamiennes ont transporté 25,6 millions de passagers (-44,1%), dont 2,7 millions d'étrangers.Pour le seul mois d’octobre, le nombre de passagers dans les aéroports du pays a atteint 4,98 millions, soit une baisse de 46,8% sur un an dans lequel, les passages internationaux ont diminué de 98,8% avec seulement 41.000 et les nationaux n'ont connu qu’un recul de 16,6%, atteignant 4,94 millions.Le 24 octobre, l'Administration de l'aviation civile a également publié un document pour rappeler à toutes les compagnies aériennes vietnamiennes de continuer de demander tous les passagers (Vietnamiens et étrangers) de porter correctement les masques pendant le temps de vol, de l'enregistrement, les heures à l'aéroport.Selon les représentants de Vietnam Airlines, en raison de l'impact du COVID-19, cette compagnie aérienne vietnamienne s'attend à 10.750 milliards de dongs de pertes. – CPV/VNA