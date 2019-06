Photo: comité d'organisation



Moscou (VNA) - Le tournoi du golf "Le Vietnam et ses amis 2019" a eu lieu samedi à Moscou, en Russie, dans le cadre des activités célébrant l'Année croisée Vietnam-Russie.

Organisé par l'Association des golfeurs vietnamiens en Russie, ce tournoi a réuni plus d'une centaine de golfeurs vietnamiens venus de nombreux pays, des représentants des organes diplomatiques des pays à Moscou et des amis russes.

L'ambassadeur du Vietnam en Russie Ngo Duc Manh a espéré que ce tournoi contribuerait à approfondir l'amitié et la confiance entre les peuples des deux pays, et à renforcer la compréhension des Russes sur la culture et l'homme vietnamiens. Il s'agissait d'une bonne occasion pour les entreprises des deux pays de se rencontrer et d'accélérer les relations économiques bilatérales.

Organisé annuellement à la fin juin, ce tournoi est l'une des compétitions officielles de l' EVGA (European Vietnamese Golf Association) depuis 2017. -VNA