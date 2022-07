De grands volumes de recherche d’informations touristiques vietnamiennes sont observés aux États-Unis, à Singapour, en Australie, en Inde, au Japon, en France, en Thaïlande, en Allemagne, au Canada et au Royaume-Uni.

Les destinations les plus recherchées étaient Hô Chi Minh-Ville, Hanoi, l’île de Phu Quôc dans la province de Kiên Giang, Dà Nang, la ville de Nha Trang dans la province de Khanh Hoa, la vieille ville de Hôi An dans la province de Quang Nam et la ville de Dà Lat dans la province de Lâm Dông.

Après trois mois de réouverture après l’épidémie de Covid-19, certaines destinations touristiques ont affiché une fréquentation en hausse de plus de 75% en rythme annuel.

Les touristes ont afflué notamment à la ville de Ha Long dans la province de Quang Ninh, à la plage de Sâm Son dans la province de Thanh Hoa, à la ville de Đồng Hới dans la province de Quang Binh, la plage Cửa Lò à Nghê An, Hai Phong et Ninh Binh.-VNA