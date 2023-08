Photo : congthuong.vn

Hanoï (VNA)- Selon les données de l' Autorité nationale du tourisme du Vietnam, en juillet, le pays a accueilli plus de 1,038 million de touristes étrangers, soit une augmentation de 6,5% sur un mois. Ainsi, entre janvier et juillet, ils ont été près de 6,6 millions, soit 83% du plan de 2023.Pourtant, la croissance des arrivées des touristes internationaux au Vietnam n'a pas encore atteint le niveau d'avant la pandémie de COVID-19. Aussi le Vietnam doit-il avoir des stratégies pertinentes pour accroître la compétitivité de son secteur touristique et atteindre ses objectifs fixés pour l'année.Habituellement, la période entre la mi-août et avril est considérée comme celle d’or pour le secteur touristique, avec la forte hausse du nombre de visiteurs internationaux. Les voyagistes préparent une variété d'options telles que la création des circuits de longue durée et de nouveaux produits pour attirer les visiteurs étrangers.Les localités, pour leur part, favorisent également l'organisation de circuits et accordent une grande attention à l'amélioration de la qualité des services afin d'attirer les touristes internationaux.Récemment, Ho Chi Minh- Ville a mené des activités de promotion touristique à Bangkok (Thaïlande) et à Phnom Penh (Cambodge). Avec sa proximité géographique, ses transports pratiques ainsi que la politique d'exemption de visa pour les pays membres de l'ASEAN, Ho Chi Minh-Ville sera une destination familière pour les touristes thaïlandais et cambodgiens.D’ici la fin d’année, le tourisme de Hanoï s'attend également à un élan grâce à une série d'événements tels que le concours de photos de voyage, la fête des souvenirs touristiques de Hanoï 2023, le festival de l'ao dai.. Des opportunités pour les entreprises de construire des circuits pour attirer des visiteurs internationaux.Selon Dang Huong Giang, directrice du Service municipal du tourisme de Hanoï, son établissement va coopérer avec d'autres unités pour créer une carte Foodtour pour que les touristes puissent vivre une belle expérience culinaire en venant à Hanoï et sortir de produits de tourisme MICE (tourisme combinant séminaires et événements), de tourisme golfique et de nombreux nouveaux circuits expérientiels reliant le centre-ville à la banlieue.Pour une forte croissance touristique, en plus de la création de produits attrayants, il est aussi nécessaire d'établir une coordination étroite entre les ministères et les secteurs, et d'améliorer les infrastructures de transport.-VNA