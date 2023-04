Photo: vneconomy.vn

Hanoï (VNA) - Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le pays compte actuellement plus de 1.300 zones et sites touristiques placés sous la gestion des localités, dont environ 70% sont des destinations touristiques dans les zones rurales.



C'est une condition favorable pour promouvoir le développement rural, créer des emplois et des revenus pour les personnes, tout en préservant les valeurs culturelles traditionnelles et protégeant l'environnement…



En outre, selon des experts, le tourisme rural est une nouvelle orientation conforme à la tendance actuelle de développement de l'agriculture verte.



Ha Giang (Nord) est l'une des premières localités du pays à développer le tourisme rural avec le double objectif d'améliorer les conditions de vie et les revenus de sa population et d’édifier la Nouvelle Ruralité.



La province met ainsi l’accent sur l'investissement dans l’amélioration des infrastructures, la rénovation du paysage, la préservation des valeurs culturelles traditionnelles des minorités ethniques. Jusqu'à présent, 100% de ses villages culturels et touristiques ont été raccordés au réseau d’électricité national et possèdent un accès facile pour les voitures… En outre, Ha Giang organise régulièrement des cours de formation pour améliorer les compétences touristiques de personnes.



Selon Sin Di Gai, chef du village de Lo Lo Chai, son village compte actuellement 32 ménages offrant des services d'hébergement chez l'habitant. Le nombre moyen de touristes séjournant par mois est d'environ 1.000. Les ménages gagnent un revenu de 10 à 30 millions de dongs/mois.



Le taux de ménages pauvres du village de Lo Lo Chai n’est actuellement que de 10%, contre 80% d’autrefois.



Dans la province de Ben Tre (Sud), les habitants de plusieurs communes cherchent également à développer le tourisme rural.



Huynh Van Muoi, propriétaire du homestay Muoi No, est l'un des premiers agriculteurs de la commune de Nhon Thanh à passer de la production agricole au tourisme. Lorsqu'il a commencé à se lancer dans le tourisme, il a tout appris, de l’anglais à la cuisine… Selon lui, les activités touristiques sont dix fois plus rentable que ses activités agricoles d’autrefois.



Le tourisme rural contribue de plus en plus au développement économique des communes rurales.



Cependant, selon le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Le Minh Hoan, il est nécessaire de mettre en œuvre de nombreuses solutions synchrones pour faire évoluer le tourisme rural vers des valeurs durables.-VNA