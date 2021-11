Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Près de deux ans après la fermeture des frontières, le tourisme vietnamien reprend progressivement.

Cérémonie d'accueil des premiers touristes de la République de Corée à Phu Quôc, province de Kiên Giang (Sud). Photo : Vietjet



Lorsque la mégapole du Sud a levé les mesures de distanciation sociale le 1er octobre, les activités économiques ont été peu à peu réactivées. Dans le domaine du tourisme, des connexions se sont faites rapidement entre Hô Chi Minh-Ville et les provinces du Sud, notamment Long An et Bên Tre.Les 30 et 31 octobre, une délégation des autorités municipales, conduite par Phan Thi Thang, vice-présidente du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, s'est rendue dans ces deux localités. Aux réunions sur place ont participé de nombreuses parties prenantes : les Services du tourisme, de l'industrie et du commerce, des communications et des transports, l'Association du tourisme de la ville, ainsi que des agences de voyages telles que Saigontourist, Vietravel, Fiditour, Saco, Bên Thành, Lua Viêt, Vietnam exotique, Cercle vietnamien, Hoà Binh Vietnam, entre autres.Ce déplacement était destiné à relancer rapidement les activités touristiques, promouvoir le tourisme local en donnant envie de visiter, d'apprendre et de découvrir les paysages, les patrimoines naturels et culturels des régions.Par ailleurs, un colloque en ligne ayant pour thème "Stimuler le tourisme sur la plateforme électronique Shopee" avait été organisé le 3 novembre par le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, en coopération avec la SARL Shopee, en présence de plus de 160 entreprises et agences de voyages.Grâce à ce programme, ledit service espère que les petites et moyennes entreprises seraient renforcées et qu’elles pourraient maintenir leurs activités commerciales en attendant le retour des touristes étrangers.De premiers touristes étrangers de retour à Phu QuôcDans le cadre du programme de relance touristique, le vol VJ3749 de Vietjet transportant plus de 200 voyageurs au départ de l'aéroport international d'Incheon en République de Corée est arrivé le 20 novembre sur l’île de Phu Quôc, province méridionale de Kiên Giang. Ce sont les premiers visiteurs internationaux à se rendre au Vietnam après près de deux ans de fermeture des frontières.Un accueil chaleureux a été organisé à l’aéroport international de Phu Quôc, en présence de Nguyên Trung Khánh, président de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam (VNAT) ; de Vo Huy Cuong, directeur adjoint du Département de l'aviation civile du Vietnam ; de dirigeants de la province de Kiên Giang et de représentants de Vietjet, Vinpearl Resort & Spa et de la société Marketing Highland Tourism.Les passagers à bord du vol spécial ont été accueillis par un défilé d’áo dài, le costume traditionnel du Vietnam. Ils ont aussi reçu en cadeaux des kits de voyage et des colliers de perles, spécialités locales de l’île de Phu Quôc, tout ceci au son du canon."Le vol vers Phu Quôc aujourd'hui est notre lancement officiel du programme-pilote de passeport vaccinal du Vietnam, marquant une avancée dans les efforts du pays pour relancer son industrie touristique dans un contexte de nouvelle normalité", a déclaré Nguyên Trung Khanh, président de la VNAT, lors de la cérémonie d'accueil.Ce premier groupe touristique international a séjourné quatre jours et trois nuits au Vinpearl Resort & Spa Phu Quôc. Tous les passagers ont été testés au COVID-19 le premier et le dernier jour de leur séjour. Testés négatifs, ils ont pu profiter des activités proposées sur place, notamment au Vinpearl Golf, au parc à thèmes VinWonders au zoo Vinpearl Safari ou encore lors du spectacle culturel "La quintessence du Vietnam".Pour pouvoir mettre en place ce premier vol après la réouverture du tourisme local, selon Nguyên Luu Trung, vice-président de la province de Kiên Giang, celle-ci a reçu le fort soutien du gouvernement ainsi que des entreprises pionnières telles que Vietjet Air et Vinpearl. Les autorités provinciales estiment que la ville de Phu Quôc pourra accueillir jusqu'à 400.000 touristes nationaux et internationaux d’ici fin 2021, profitant aux acteurs du secteur que sont les compagnies aériennes, les agences de voyages et les unités d'hébergement. – CVN/VNA