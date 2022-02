Des touristes étrangers visitent la vieille ville de Hoi An, province de Quang Nam, au centre du Vietnam. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Vietnam ambitionne d’accueillir 65 millions de touristes en 2022, dont 5 millions d’étrangers, affichant un revenu total d’environ 440.000 milliards de dôngs (19,29 milliards de dollars), a informé l’Administration nationale du tourisme du Vietnam (ANTV).



Les préparatifs vont bon train pour la reprise des activités touristiques internationales à partir du 15 mars 2022 dans le cadre d’une adaptation sûre et flexible et d’un contrôle efficace de l’épidémie de Covid-19



Selon le directeur général de l’ANTV, Nguyên Trùng Khanh, afin de relancer les activités touristiques de manière sûre et efficace en vertu de la direction du gouvernement et du Premier ministre, le secteur du tourisme doit mettre en œuvre des programmes de publicité et de promotion pour informer les touristes internationaux de la politique de réouverture du tourisme au Vietnam.



En outre, le secteur doit également innover dans les méthodes de communication et de promotion du tourisme en utilisant les plate-formes numériques, l’e-marketing et la transformation numérique, tout en se concentrant sur l’assurance de la sécurité, la protection de l’environnement, et la prévention et le contrôle de l’épidémie.



Le chef de l’ANTV a également déclaré que l’amélioration de la qualité des produits et infrastructures touristiques et le renforcement des ressources humaines du secteur sont essentiels pour accroître la compétitivité du tourisme vietnamien.



La crise sanitaire a contraint les entreprises touristiques à limiter leurs activités ou même à fermer, entraînant le déclin du nombre de travailleurs dans le secteur du tourisme. Par conséquent, les localités doivent élaborer des politiques pour aider les entreprises à investir dans le développement de nouveaux produits touristiques, à mettre à niveau les infrastructures matérielles et techniques, à améliorer la qualité des services, et à former les ressources humaines afin de se préparer à la réouverture au tourisme international à partir du 15 mars 2022.



Le Vietnam devrait supprimer les restrictions imposées aux visas et reprendre les pratiques de délivrance des visas comme avant l’épidémie afin d’améliorer la compétitivité du secteur et d’attirer davantage de touristes internationaux. –VNA