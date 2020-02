Hanoi (VNA) – L’impact du nouveau coronavirus sur le tourisme se fait de plus en plus ressentir au Vietnam mais les professionnels du secteur tentent de limiter la casse pour rebondir quand la situation s’améliorera.

Les professionnels misent sur le redressement du tourisme à Hô Chi Minh-Ville dans un proche avenir. Photo : VNA

Le flux de touristes commençait à se tarir ces deux derniers mois. Les hôtels, restaurants, magasins et agences de voyages ont vu leur activité dégringoler brutalement quand la propagation du COVID-19 s’accélère à travers le monde.Les arrivées internationales au Vietnam en février et en mars devraient chuter de plus de 60% alors que le nombre de touristes nationaux subir une baisse jusqu’à 80%, a averti l’Association du tourisme du Vietnam.L’Administration nationale du tourisme du Vietnam (ANTV) a prévu trois scénarios de relance des activités touristiques consécutifs à la fin de l’épidémie après le premier, le deuxième et le troisième trimestre de cette année.Après une période de forte baisse du nombre de touristes due à viendra une période de stagnation et de ralentissement. Mais après, les touristes reviendront en masse au Vietnam, a-t-elle estimé.L’ANTV a également exhorté les acteurs du secteur à transformer les défis en opportunités de réviser leur stratégie de développement, à restructurer leur marché et à améliorer leurs produits.Elle a proposé aux autorités compétentes d’exonérer et de réduire la TVA auprès des entreprises touristiques et de différer le paiement de l’impôt sur les entreprises, des intérêts des emprunts.En outre, elle a proposé au Premier ministre d’exempter unilatéralement de visa les citoyens australiens, néo-zélandais, canadiens et de certains pays de l’Europe du Nord, ainsi que de frais de traitement de la demande de visa les touristes achetant des voyages organisés auprès d’un voyagiste international ; et de faciliter la délivrance des e-visas.L’Association du tourisme du Vietnam a lancé une coalition nationale de stimulation du tourisme, mobilisant la participation des centaines de grandes entreprises touristiques et des localités.Ce programme de stimulation du tourisme, prévue jusqu’à fin juin 2020, contribuera à remédier à la baisse des arrivées internationales, à promouvoir la croissance du nombre de touristes nationaux et à encourager les voyages dans des localités exemptes de l’épidémie.En 2019, le Vietnam a attiré un nombre record de plus de 18 millions de visiteurs étrangers, soit une hausse annuelle de 16,2%. – VNA