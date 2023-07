Le tourisme durable est une tendance incontournable. Photo: thanhnien.vn



Hanoï (VNA) – Le Vietnam est parmi les cinq premiers pays de la région Asie-Pacifique avec le plus grand nombre d'établissements d'hébergement recevant le badge “établissement voyage durable” certifié par Booking.com, avec plus de 5.000 établissements.



Selon le rapport de Booking.com sur le tourisme durable de 2023, qui regroupe les données de plus de 33.000 voyageurs dans 35 pays et territoires, 80% des voyageurs mondiaux considèrent les voyages durables comme de plus en plus importants. En effet, 97% des voyageurs vietnamiens souhaitent voyager de manière plus durable dans les 12 prochains mois et 75% sont prêts à payer davantage pour des options de voyage certifiées durables, afin de s'assurer qu'ils ont un impact positif.



Le rapport démontre que les touristes vietnamiens prennent l'initiative de faire des choix plus durables en matière de points de récompense, de programmes de promotion et de fidélité. 79% des personnes interrogées ont déclaré se sentir en sécurité en séjournant dans des hébergements reconnus pour leurs efforts en matière de développement durable.



Les changements de habitudes touristiques nécessitent une adaptation rapide des destinations touristiques et des établissements.



D'après Dang Xuan Son, président du Responsible Travel Club Vietnam (RTC), le tourisme durable est indispensable au Vietnam pour protéger l'environnement, limiter les émissions de dioxyde de carbone, préserver les valeurs culturelles et attirer davantage de touristes internationaux.



Cependant, le passage d'un modèle traditionnel à un modèle durable peut impliquer un coût que tous les établissements d'hébergement ne sont pas prêts à supporter. Actuellement, le Vietnam compte environ 38.000 établissements d'hébergement, majoritairement de petites et moyennes tailles. -VNA