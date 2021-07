Les jardins de litchis attirent les visiteurs. Photo : VNA

Bac Giang (VNA) – La province de Bac Giang (Nord) va soutenir le développement 18 sites touristiques communautaires dans ses cinq districts au cours de la période 2020-2025, a fait savoir le Département provincial de la culture, des sports et du tourisme.

Trois sites touristiques communautaires se situent dans le district de Son Dông, trois autres dans le district de Yên Thê, un site à Viêt Yên, deux à Luc Nam et neuf à Luc Ngan.



Ils regrouperont des coopératives de tourisme communautaire dans lesquelles opèreront diverses équipes de services de homestay, de cuisiniers, d’artistes amateurs, de guides, de services d’hygiène environnementale, et d’artisans de métiers traditionnels.



Ce soutien vise à conserver et à promouvoir l’identité de la culture locale, les valeurs des ressources touristiques et des paysages naturels, l’environnement touristique, à élever le niveau d’instruction de la population, à contribuer à la réduction de la pauvreté et à la création d’emplois, et à attirer les touristes.



Il se décline sous plusieurs formes : cours de formation aux capacités de communication, à la réception des touristes, à l’animation des séjours touristiques, aux services d’hébergement et de restauration ; organisation des visites de bons modèles de tourisme communautaire pour les coopératives et les foyers participants ; appel aux voyagistes à concevoir des circuits de voyage et aux entreprises à investir dans les hameaux et les villages dotés des potentiels touristiques.



La province fournira également aux sites touristiques communautaires son assistance en matière de capital et d’équipements, de planification et de conception de produits touristiques propres.



On s’attend à ce que chaque site génère environ 500 emplois, contribuant à améliorer les revenus des habitants locaux.



Bac Giang s’efforcera d’augmenter d’ici fin 2025 la capacité d’accueil de ses sites touristiques communautaires à un million d’arrivées de touristes, dont 10.000 internationaux, par an pour une recette estimée à 450 milliards de dôngs (plus de 19,5 millions de dollars).

Photo : VNA



Selon le Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, ces efforts s’inscrivent dans un vaste projet de développement du tourisme communautaire lancé en 2014 qui a permis de créer des sites touristiques communautaires dans les districts de Son Dông, Yên Thê, Luc Ngan.



Le tourisme communautaire fait donc son chemin, à commencer par le village de Na O, commune de An Lac, district de Son Dông, avec sept premiers foyers et une maison sur pilotis de la culture traditionnelle, qui accueille environ 18.000 arrivées de touristes par an.



Dans le village de Ven, commune de Xuân Luong, district de Yên Thê, la coopérative Thân Truong avec 20 foyers membres dont celui de Thân Nhân Khuyên qui met sa maison sur pilotis au service des touristes. Cette coopérative accueille chaque année environ 50.000 arrivées de tourites.



Les pics de fréquentation coïncident avec les saisons des litchis, des oranges, des pamplemousses.



Les vergers du district de Luc Ngan enregistrent environ 300.000 arrivées de touristes par an. Les destinations proposées sont pour l’essentiel les points de tourisme communautaire dans les communes de Quy Son, Hông Giang, Thanh Hai.



Cependant, Bac Giang peut encore faire d’importants progrès en matière d’infrastructures, d’organisation et de gestion des services, de diversification des produits pour faire de son tourisme communautaire une filière génératrice d’emplois, de revenus pour ses habitants. – VNA