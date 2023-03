La capitale de Vientiane au Laos. Photo : VNA



Vientiane (VNA) - Le secteur du tourisme du Laos a connu un rebond suite à la pandémie de COVID-19 et ne cesse de croître après que la plupart des pays ont levé les interdictions de voyager et que le Laos a également ouvert ses frontières aux touristes.

Le chemin de fer à grande vitesse Laos-Chine démontre son attraction et constitue un mode de transport pratique pour les touristes, desservant 10.000 passagers en une seule journée le 4 mars, un record établi.

Vilayvone Chanthalaty, directeur du Sẻvice de l'information, de la culture et du tourisme de Vientiane, a déclaré que plus de 600.000 touristes internationaux avaient visité la capitale du Laos en 2022, soit le double du nombre de 300.000 visiteurs comme prévue. Donc, le gouvernement lao prévoit d'attirer plus de 500.000 voyageurs étrangers à Vientiane en 2023.

Non seulement Vientiane, d'autres provinces comme Luang Prabang ont également vu des hôtels à pleine capacité, grâce à un afflux de touristes en provenance de Chine récemment.

Le gouvernement du Laos prévoit d'accueillir 1,4 million de visiteurs étrangers et de générer plus de 340 millions de dollars de recette touristique cette année. -VNA