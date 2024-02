Hanoi (VNA) – Les Vietnamiens résidant en France, en Russie, en Italie et au Canada ont célébré le Nouvel An lunaire (Têt) du Dragon, qui est de loin la plus importante fête traditionnelle des Vietnamiens.

La chorale d'enfants de Versailles "petites rosignols" se produit sur scène. Photo: VNA

À Paris, l’Union générale des Vietnamiens de France (UGVF) a organisé samedi le 3 février une journée exceptionnelle au Pavillon Baltard, avec un spectacle unique sur scène mettant en lumière la diversité artistique et la richesse des talents réunis pour animer le Marché du Têt, une palette de saveurs variées, des chorales et des rythmes entraînants de danse.

S'exprimant lors de l’événement, l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang a salué ce rendez-vous annuel de la communauté vietnamienne et ses contributions actives à l’amitié bilatérale, espérant qu’elle multipliera ses activités en 2024 au service de l’épanouissement continue des relations vietnamo-françaises.

À Moscou, l’ambassade du Vietnam en Russie et l’Association des entreprises vietnamiennes en Russie ont organisé un programme "Printemps au pays natal – Têt du Dragon 2024" au complexe Hanoi-Moscou.

L'ambassadeur du Vietnam en Russie Dang Minh Khôi confectionne un gâteau de riz gluant. Photo: VNA

Passant en revue les réalisations du Vietnam et des relations vietnamo-russes, l’ambassadeur du Vietnam en Russie Dang Minh Khôi a espéré que la commuanuté vietnamienne en Russie abordera la nouvelle année avec un plus grand enthousiasme et un sens des responsabilités plus élevé pour édifier le Vietnam puissant, empreint de belles traditions culturelles et héroïque tel que souhaité par le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong dans son article écrit à l’occasion du 94e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930-2024).

En Lombardie, une région du nord de l’Italie, l’ambassade du Vietnam en Italie a organisé un Têt communautaire "Printemps au pays natal" avec la participation de plus de 300 invités, dont le vice-président de la Lombardie, Marco Alparone.

L'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, a souligné qu’il s’agissait du premier Têt communautaire dans la ville de Milan, où le président Hô Chi Minh travailla il y a près d’un siècle, ce qui montre également les relations étroites entre la région Lombardie et le Vietnam en général et la communauté vietnamienne sur place en particulier.

L'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung et les invités. Photo: VNA

Il a salué le développement vigoureux des relations entre le Vietnam et l’Italie en 2023, marquées notamment par la visite d’État en Italie du président Vo Van Thuong dans le cadre du cinquantenaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

À Ottawa, l’ambassade du Vietnam a organisé un Têt communautaire qui a attiré un grand nombre de personnes venues de partout au Canada, de nombreux étudiants vietnamiens au Canada, ainsi que de jeunes Vietnamiens nés au Canada.

Des étudiantes vietnamiennes à Ottawa au défilé de l'ao dài (tunique traditionnelle). Photo: VNA

L'ambassadeur Pham Vinh Quang a informé les invités des réalisations exceptionnelles du pays dans les domaines socio-économique, politique et diplomatique et surtout des progrès dans les relations entre le Vietnam et le Canada qui ont célébré l’an dernier le 50e anniversaire de l’établissement de relations diplomatiques bilatérales.

Dans le contexte de relations de plus en plus développées entre les deux pays, la communauté de près de 300.000 Vietnamiens au Canada joue un rôle très important, servant de pont reliant les deux pays et contribuant à la richesse du multiculturalisme canadien. – VNA