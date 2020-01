Un numéro artistique des Vietnamiens à Chomutov à l'occasion du Nouvel An lunaire. Photo: Vietnam+



Prague (VNA) - La communauté des Vietnamiens en République tchèque a organisé plusieurs activités saluant le Nouvel An lunaire du Rat 2020.

Concrètement, un programme intitulé "Têt traditionnel du Vietnam 2020" a été organisé le 22 janvier à l'Opéra de la ville de Chomutov, avec la participation de 60 invités et 600 Vietnamiens vivant dans cette localité et des alentours.

Présent à cet événement, le sénateur tchèque Premysl Rabas a déclaré apprécier le rôle et les contributions de la communauté des Vietnamiens en République tchèque en général et dans la ville de Chomutov en particulier au développement socio-économique local et au renforcement de la solidarité et de l'amitié entre les deux peuples.

Selon lui, les activités des Viet kieu revêtent une signification importante, visant à préserver et promouvoir les valeurs culturelles et à permettre aux Tchèques de mieux comprendre la culture vietnamienne.

Dans la ville de Plzen, un programme similaire a été organisé, réunissant des amis tchèques et plus de 700 Viet kieu. -VNA