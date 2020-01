Une représentation du chant folklorique +sac bùa+ des Muong dans la province de Ninh Binh (Nord) à l'occasion du Têt traditionnel.

Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Cap au Nord, où, comme partout au Vietnam, c’est l’effervescence du Têt. À ceci près que les ethnies minoritaires ont souvent une manière bien à elles de célébrer le passage au Nouvel An.



Le Vietnam compte 54 ethnies soeurs et chacune a sa façon de fêter le Têt, le Nouvel an lunaire, avec des coutumes aussi diverses qu’originales.

Quand le son des gongs retentit pour célébrer l’arrivée du printemps, c’est le moment que les Muong de Ba Vi, un district rattaché à la ville de Hanoi, choisissent pour célébrer le Têt. La tradition veut qu’un spectacle de chants et de danses soit organisé pour rendre hommage au banian millénaire du village. Les gens vont ensuite puiser de l’eau dans un puits ancien. L’eau en question sera d’abord déposée sur l’autel pour le culte des ancêtres, avant d’être reversée dans un grand vase pour l’usage quotidien. Les Muong croient que cette eau «sacrée» leur apportera chance et prospérité pendant toute l’année.



Pour cette ethnie, le Têt commence en fait à partir du 27ème jour du 12ème mois lunaire. Ce jour-là, les préparatifs s’accélèrent dans toutes les familles. Une nouvelle cuisine est installée dans les maisons sur pilotis pour préparer les plats traditionnels du Têt comme le banh chung (gâteau de riz gluant). Mais c’est la décoration de l’autel des ancêtres qui est le travail le plus important du jour. Le maître de la maison s’en occupe le soir.



« Il faut avoir des fleurs de pêcher et deux cannes à sucre, le plateau aux cinq fruits et les friandises. Nous croyons que les génies et les ancêtres sont ici pour nous bénir et nous protéger. Ce travail est une tradition à respecter par tous ici-bas », dit Dinh Van Luan, un Muong de Ba Vi.



Pour les San Diu de la commune de Dong Hung, dans la province de Bac Giang (Nord), la fête du Têt est un moment sacré entre tous. Aussi les préparatifs sont-ils très minutieux. La plupart des familles distillent elles- même l’alcool de riz. La coutume veut sinon que l’on aille puiser l’eau des ruisseaux tôt le matin pour préparer une soupe à base de riz gluant et d’haricots mungo.



Ce met sera présenté en offrande aux ancêtres au premier jour de l’an qui est une journée végétarienne pour les Muong. Eh oui ! La viande est interdite. Le maître de maison fait venir un chaman pour rendre un culte aux ancêtres au son des cymbales et du cor. Ce n’est qu’à l’issue de la cérémonie que les membres de la famille se partagent la soupe.



Mais chez les San Diu, pas question de fêter le Têt sans le soong co, un chant folklorique qui fait partie de leur vie quotidienne. «Avec l’aide de l’Etat, nous avons créé un club de chant soong co dans le but de préserver et promouvoir ce patrimoine culturel», explique Pham Tho Doan, un responsable de la commune de Dong Hung. «Plusieurs autres coutumes du Têt des San Diu ont ainsi été remises au goût du jour grâce au soutien de l’Etat».