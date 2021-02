Pour un Vietnamien, le Têt ne cesse d’évoquer une foule de souvenirs et d’images pittoresques et émouvantes. C’est la fête de l’amour, de l’amitié et de la réciprocité dans les beaux sentiments humains.

Découvrir les us et coutumes des ethnies minoritaires vietnamiennes s’avère des plus intéressants. Le Têt est l’occasion pour elles de montrer toute l’originalité et la richesse de leurs traditions.