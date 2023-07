Hanoi (VNA) – La ministre ontarienne de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, Lisa Thompson, a présenté lors d’une récente rencontre avec une délégation de Hô Chi Minh-Ville le terminal alimentaire de l’Ontario (OFT).

Le terminal alimentaire de l'Ontario: une plaque tournante inestimable dans la chaîne de valeur alimentaire de l'Ontario. Photo: VNA



L’OFT peut être une porte d’entrée pour les fruits et produits tropicaux vietnamiens sur le marché nord-américain et peut également être un modèle à suivre pour le Vietnam qui est partie à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).Lisa Thompson s’est rendue en février dernier à Hô Chi Minh-Ville et cette visite de la délégation de Hô Chi Minh-Ville montre un grand intérêt pour la coopération agricole bilatérale, notamment dans la recherche et la construction d’une salle de transactions des produits agricoles servant de point focal pour la région du Sud-Est et la région du Sud-Ouest du Vietnam, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) la conseillère commerciale de l’ambassade du Vietnam au Canada, Trân Thu Quynh.L’OFT est un atout unique, non seulement dans la région de Toronto, mais au Canada. Elle joue un rôle central dans l’industrie alimentaire, qui est l’un des principaux secteurs manufacturiers du centre de l’Ontario, et soutient les épiceries, les restaurants, les traiteurs et les fleuristes de l’est du Canada et de certains États américains.Selon le président de l’Association des entreprises de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Ngoc Hoa, la salle de transactions des produits agricoles de l’OFT est un modèle qui mérite d’être appris. Elle promeut les initiatives et valorisent les expériences d’administration du secteur privé. Il s’agit d’un modèle d’affaires qui ne vise pas uniquement le profit commercial mais sert les intérêts des personnes qui y participent.Actuellement, le Canada est le 22e investisseur parmi les 117 pays et territoires injectant des fonds à Hô Chi Minh-Ville, avec 119 projets totalisant environ 130 millions de dollars. L’Ontario, la plus grande province du Canada, a établi des liens d’amitié et de coopération avec Hô Chi Minh-Ville en février 2006. – VNA