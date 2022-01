Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La région montagneuse du Nord doit connaître de fortes pluies et des orages les 20 et 21 janvier, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

La région devrait enregistrer une pluviométrie moyenne comprise entre 30mm et 60mm par jour, et même plus de 70mm à certains endroits. Des tourbillons, des éclairs, de la grêle et des vents violents sont prévus, posant des risques de crues soudaines, de glissements de terrain et d'inondations dans les provinces montagneuses.

La température dans les localités du Nord, et la capitale Hanoï en particulier, doit chuter à 10°C-12,5°C au plus bas, et même en dessous de 5°C en montagnes, ce qui peut entraîner du givre.

Le Centre national de prévision hydrométéorologique conseille aux gens de s'abstenir de se livrer à des activités de plein air et de prendre des mesures pour protéger les cultures, le bétail et les fermes aquacoles, en particulier dans les localités montagneuses.-VNA