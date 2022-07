Dak Lak (VNA) – Ces dernières années, le Tây Nguyên (Hauts Plateaux du Centre) s’est concentré sur la préservation et la promotion des valeurs culturelles traditionnelles pour développer le tourisme communautaire. Ce qui lui a ouvert des opportunités pour sortir durablement de la pauvreté et ainsi stabiliser la vie de ses minorités ethniques.

Une maison longue traditionnelle des Ê dê dans le village d’Akô Dhông de la ville de Buôn Ma Thuôt, chef-lieu de la province de Dak Lak. Photo : DTMN

Avec 53 ethnies, dont 52 minoritaires (parmi les 53 ethnies minoritaires du pays), le Tây Nguyên compte le plus grand nombre de groupes ethniques au Vietnam, représentant plus de deux millions de personnes, soit plus de 37% de sa population. Grâce à cette fantastique diversité ethnique, la région représente un trésor culturel riche et original."La préservation et la promotion des valeurs culturelles traditionnelles des minorités ethniques contribuent non seulement à sauvegarder la vie spirituelle des habitants, mais aident également à générerune source de revenus importante grâce au développement du tourisme communautaire. Ce qui permet de changer profondément la physionomie de nombreux villages et hameaux", a souligné Nguyên Van Binh, directeur du Département de la culture, des sports et du tourisme de la province de Kon Tum.Pour sa part, la province de Dak Lak a mis en œuvre de nombreux projets et programmes assurant la collecte, la préservation et la promotion de l’identité culturelle traditionnelle des ethnies.Embellissement des anciens villagesD’après Nguyên Thuy Phuong Hiêu, directrice adjointe du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, il est aussi nécessaire d’investir dans la conservation, la restauration et l’embellissement des villages traditionnels ainsi que des sites historiques et culturels, permettant le développement du tourisme.Avec ses 53 ethnies, Tây Nguyên dispose d’un véritable trésor culturel. Mais il possède bien d’autres richesses : des ressources naturelles, de nombreux sites pittoresques, des vestiges historiques et culturels. Tous ces atouts sont autant d’opportunités pour le développement de divers types de tourisme tels que les tourismes communautaire, rural, culturel, sportif ou de villégiature…Cependant, en raison de l’impact de la modernité, de nombreuses caractéristiques culturelles traditionnelles des minorités ethniques ont été progressivement perdues, peut-être à jamais. Cela modifie profondément la physionomie des villages, leur architecture, ainsi que les costumes et les fêtes traditionnelles.Bien que le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et les provinces du Tây Nguyên aient été attentifs et aient investi dans la préservation des valeurs culturelles traditionnelles et dans la promotion du tourisme, les résultats sont encore limités.