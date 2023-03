Kuala Lumpur, 9 mars (VNA) - L'inflation en Malaisie est tombée à 3,7% en janvier contre 3,8% en décembre de l'année dernière, a déclaré le ministre de l'Economie Rafizi Ramli.





le ministre de l'Economie de Malaisie Rafizi Ramli. Photo : Bernama

L'inflation d'un mois à l'autre s'est maintenue à 0,2% au cours du mois, a déclaré le ministre, attribuant une hausse de l'inflation en janvier à l'augmentation du groupe des aliments et des boissons non alcoolisées. Cependant, a-t-il dit, il s'est modéré à 6,7%, contre 6,8% le mois précédent.





Le prix du groupe logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles est resté inchangé à 1,5% tandis que celui des services de transport a diminué à 4% contre 4,9% le mois précédent.





Notamment, le prix des biens pendant la saison du Nouvel An chinois a connu une augmentation de 0,2 % d'un mois sur l'autre en 2023, ce qui est inférieur aux hausses de 0,3 % et 0,4 % du mois correspondant en 2021 et 2022, respectivement.





C'est très encourageant car cela démontre que la Malaisie a réussi à ralentir le taux d'augmentation des prix face aux contraintes de la chaîne d'approvisionnement mondiale et aux pics de demande saisonniers,a déclaré Rafizi Ramli.





Selon le ministre, son ministère poursuivra le programme de normalisation des prix cette année pour aider à stabiliser les prix de sept produits essentiels, à savoir le riz blanc, le sucre, l'huile de cuisson, la farine de blé, le gaz de pétrole liquéfié (GPL), l'essence RON95 et le diesel.





Rafizi Ramli s'est également engagé à maintenir des prix alimentaires abordables en mettant en œuvre une stratégie à plusieurs volets qui affecte l'ensemble de la chaîne alimentaire, des matières premières aux aliments consommés en dehors du foyer.- VNA