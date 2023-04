Vientiane, 21 avril (VNA) - Selon le Département des statistiques du Laos, le taux d'inflation du pays au premier trimestre 2023 était de 40,85%, l'un des plus élevés de la région.



Bien que le taux d'inflation du pays ait légèrement baissé, passant de 41,3 % en février à 41 % en mars, le taux d'inflation global au Laos reste très élevé.



Le coût élevé des biens et services au Laos est dû à la fois à des facteurs internes et externes. Le conflit en Ukraine a perturbé les chaînes d'approvisionnement tandis que la Réserve fédérale américaine a relevé les taux d'intérêt, ce qui a renforcé le dollar par rapport aux devises asiatiques, y compris le kip lao.



La dépréciation du kip face au dollar américain et au baht thaïlandais est l'un des principaux moteurs de l'inflation au Laos. La faiblesse du kip rend difficile pour le gouvernement lao de contenir l'escalade des prix des biens et services, d'autant plus qu'un tiers des biens utilisés pour calculer l'augmentation des prix au Laos sont importés.



Dans ce pays d'Asie du Sud-Est, la plupart des machines, des aliments pour animaux, des engrais, des alevins de poisson et de nombreux intrants agricoles sont importés.



Pour faire face à l'inflation, le directeur du Département de la politique monétaire de la Banque d'État du Laos, Soulisack Thammavong, a déclaré que la banque continuera de resserrer la politique monétaire et de gérer le taux de change qui est considéré comme une mesure pour freiner l'inflation.



Pour resserrer la politique monétaire, la banque centrale a également relevé en février 2023 les réserves obligatoires à 5,5 % pour le kip et à 8 % pour les devises étrangères. Le gouvernement lao s'est également engagé à gérer les prix des produits de base sur les marchés locaux afin de minimiser les impacts de la hausse des prix sur les pauvres.- VNA

source