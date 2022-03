Hanoi (VNA) - Le Vietnam fait partie du groupe avec le taux de possession de NFT le plus élevé, selon Finder.

En 2021, le site d'actualités financières Finder a publié un sondage sur la propriété et l'intérêt des personnes dans le monde pour le NFT (non-fungible token). Il en ressort que le Vietnam fait partie du groupe avec le taux de propriété le plus élevé parmi les économies étudiées.Selon le sondage de Finder mené dans 20 pays, les 5 premières économies avec le plus de NFT comprennent les Philippines (32%), la Thaïlande (26,6%), la Malaisie (23,9%), les Émirats arabes unis (23,4%) et le Vietnam (17,4%).Le sondage montre également que le pourcentage de personnes ayant l'intention d'acheter des NFT à l'avenir au Vietnam est supérieur au taux moyen des économies du monde entier, avec 11,6% contre 9,4%. Cela prouve que le NFT exerce un grand attrait sur les Vietnamiens.Le NFT est considéré comme une classe d'actifs qui attire l'attention des jeunes, en particulier ceux de la génération Z. Au Vietnam, il en va de même pour certains adultes. Comparé à d'autres économies du monde, le pourcentage d'adultes vietnamiens connaissant le NFT est assez élevé (à 37,7%). Ce taux n'est que de 10% pour le Japon, de 17,4% pour l'Allemagne et de 21,2% pour le Royaume-Uni.En termes de sexe, à l'exception de la Thaïlande et du Venezuela, dans la plupart des économies restantes, la proportion d'hommes possédant des NFT est supérieure à celle des femmes. Cette disparité au Vietnam est supérieure à celle du reste des économies du monde, à 10,3% et juste derrière les Émirats arabes unis.Le NFT est un type d'actif numérique présent sur une blockchain, c'est-à-dire un enregistrement des transactions sur un ordinateur connecté au réseau. La blockchain agit comme un registre partagé, permettant à quiconque de vérifier l'authenticité du NFT et du propriétaire. - CPV/VNA