Hanoi (VNA) – Le système d’identification électronique (VNeID), la première application de gestion citoyenne basée sur une plateforme numérique lancée au Vietnam, a délivré jusqu’au 13 octobre 10,5 millions de comptes.

Prise d'empreintes digitales des demandeurs de carte d'identité. Photo: VNA





Ils comprennent 115.000 comptes enregistrés en ligne (compte de niveau 1) et 10,4 millions d’autres enregistrés aux organes de la police (compte de niveau 2), a indiqué le Département de police chargé de la gestion administrative de l’ordre social relevant dudit ministère.



Lancé le 18 juillet à Hanoi, VNeID a été développée conjointement par le Département de police chargé de la gestion administrative de l’ordre social, la Sécurité sociale du Vietnam et le ministère des Transports.



Le système fait partie du projet "Développement de l’application des données démographiques, de l’identification et de l’authentification électronique pour la transformation numérique nationale pour la période 2022-2025, avec une vision jusqu’en 2030".

Le contrôle de la carte d'identité. Photo: VNA





Les autorités ont fourni jusqu’à présent six services publics aux citoyens, notamment l’utilisation du compte VNeID pour effectuer des services publics et de la carte d’identité et de l’application VNeID en lieu et place de la carte d’assurance sociale.



D’autres services comprennent l’utilisation de la carte d’identité en lieu et place de la carte de retrait, le pointage de crédit pour les prêts non garantis, la connexion au contrat électronique authentifié pour le recouvrement des impôts et les arriérés d’impôts, l’assainissement des données sur le compte bancaire et des informations d’abonné mobile.



D’ici fin 2022, le ministère de la Sécurité public fournira tous les 227 services publics en ligne pour la gestion des démarches administratives des citoyens dans le cyberenvironnement.

En ce mois-ci, les organes compétents se coordonneront pour fournir deux services publics connectés concernant l’enregistement des naissances, des décès et 28 autres services publics via le portail national de la fonction publique ; la signature électronique et le numéro de sécurité sociale. – VNA