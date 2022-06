Hanoi, (VNA) - Les entreprises passent progressivement à un système de documentation électronique, soutenant les efforts du pays pour développer l’économie numérique.

Vue de la conférence sur le développement des contrats électroniques au Vietnam. Photo: VNA

Une enquête menée par le ministère de l’Industrie et du Commerce en 2021 a révélé qu’au moins 33% des entreprises interrogées utilisent des contrats électroniques dans leurs activités commerciales.

L’application aide non seulement les entreprises et leurs clients à être plus efficaces, mais contribue également à réduire l’impact de la pandémie de Covid-19 et l’écart dans les transactions commerciales.

La plateforme Bkav DX héberge des contrats électroniques depuis plus de 3 ans. En conséquence, elle a aidé les entreprises à économiser 70% des coûts d’impression et de livraison par an et a raccourci de 50% le processus de fourniture des produits aux clients.

Un représentant de FPT Information System Company a déclaré qu’au Vietnam, le concept de contrats électroniques n’est plus nouveau. Sur FPT.eContract – une plateforme de signature entre entreprises et particuliers – plus de 2.000 clients effectuent des transactions de données et de contrats.

Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, a fait savoir que les entreprises vietnamiennes signaient depuis longtemps des contrats électroniques avec des partenaires étrangers dans les transactions transfrontalières et les activités d’import-export.

Le 25 septembre 2021, le gouvernement a publié le décret n°85, détaillant les services d’authentification des contrats électroniques connus sous le nom d’Autorité des contrats électroniques certifiés CeCA afin d’élaborer un cadre juridique pour les organisations qui fournissent des services de certification des contrats électroniques.

Photo d'illustration: vneconomy.vn

Le vice-ministre a indiqué que son ministère avait chargé l’Agence vietnamienne du commerce électronique et de l’économie numérique et d’autres agences de définir des solutions pour développer et appliquer largement les contrats électroniques dans le pays, une clé pour développer l’économie numérique.

L’agence a travaillé avec des organismes compétents pour développer des solutions pour aider les tiers tels que les banques commerciales et les organes fiscaux à vérifier et à authentifier les contrats imprimés.

Lê Duc Anh, directeur du Centre de l’information et des technologies numériques de l’agence, a déclaré que l’agence avait aidé les entreprises à intégrer l’axe de développement des contrats électroniques du Vietnam.

Dans le cadre de l’axe, 17 entreprises ont envoyé leur candidature pour s’inscrire aux e-contrats. Parmi celles-ci, six ont mené des enquêtes et ont rejoint l’axe pour s’assurer que les exigences répondent aux critères commerciaux et aux normes techniques de développement des contrats électroniques.

On s’attend à ce que les premières entreprises qui assurent toutes les exigences d’exploitation du service obtiennent l’enregistrement en juin et au début juillet 2022.

Selon Nguyên Kho Din, directeur de la plateforme Bkav DX, avec la participation du ministère de l’Industrie et du Commerce, l’application des contrats électroniques se développera largement à mesure que les entreprises participeront à la transformation numérique du pays. – VNA