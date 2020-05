L'Oncle Ho et des agriculteurs de la coopérative Hung Son, district de Dai Tu, province de Thai Nguyen en 1954 (Photo: VNA)

Hanoi, 17 mai (VNA) - La quintessence de la pensée, de la moralité et du style du président Ho Chi Minh a été au centre d'un symposium organisé par le conseil scientifique de l'Institut Tri Viet de l'Union des associations des sciences et technologies du Vietnam (VUSTA) le 17 mai.L'événement a eu lieu à l’occasion du 130e anniversaire de la naissance du leader (19 mai).Le professeur associé-docteur Dang Quoc Bao, président du conseil, a déclaré que l’idéologie du président Ho Chi Minh est un vaste système de questions concernant les stratégies et les tactiques de la révolution du Vietnam. Il a non seulement appliqué mais aussi développé de manière créative le marxisme-léninisme dans les révolutions du pays et du monde.La pensée du président Ho Chi Minh est devenue un atout spirituel inestimable pour toutes les générations vietnamiennes et aussi le drapeau menant le Parti et le peuple à des succès dans la révolution pour l'indépendance nationale et le socialisme, a-t-il noté.A cette occasion, des exposés ont été faits sur des questions telles que l’harmonie de l’idéologie et du style de Ho Chi Minh et les réflexions du président sur les soins de santé publics, les religions, la culture et la mobilisation de masse.Le 17 mai également, la succursale du musée de Ho Chi Minh dans la province centrale de Binh Thuan a inauguré une exposition qui a mis en lumière les activités de Ho Chi Minh à l'école Duc Thanh, où il a travaillé comme enseignant avant de quitter le pays pour chercher des moyens de salut national.Près de 200 peintures et photos sur le président Ho Chi Minh y sont exposées, ainsi que des documents importants de sa vie et de sa carrière. Il présente également des exemples dans l’étude et le suivi de la pensée, de la moralité et du style de Ho Chi Minh dans la province de Binh Thuan. -VNA