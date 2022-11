Hanoi (VNA) – Le Vietnam place beaucoup d’attentes dans la région Sud-Est, qui, de par ses caratéritiques géopolitiques, est un véritable levier de croissance. Pour ce qui est de la résolution n°24, sa mise en oeuvre implique une stratégie de développement socioéconomique, qui doit être compatible avec la résolution du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, comme l’a rappelé son secrétaire général, Nguyên Phu Trong.

Photo: congluan.vn

D’ici 2030, la région Sud-Est devra donc devenir l’un des principaux moteurs de croissance du pays, ce qui suppose qu’elle soit à la fois un grand pôle de recherche scientifique et technologique, un centre d’innovation et de services logistiques, mais aussi une plaque tournante financière d’envergure internationale. Aussi est-il temps d’envisager de nouveaux modèles de croissance et d’accélérer la transition numérique.

Telle qu’elle est formulée, la résolution n°24 propose tout un arsenal de mesures allant dans le sens de la croissance, de la refonte des institutions, de l’intégration régionale, du développement des hautes technologies, de l’innovation et de la modernisation des infrastructures. Mais le texte prévoit également des dispositions relatives à la qualité de vie, à l’ordre social et à la stabilité politique.

Lors de la réunion du 22 octobre, les responsables des collectivités locales ont été unanimes quant à la pertinence de cette résolution qui est pour eux un véritable outil de développement pour tout le Sud-Est. Hô Chi Minh-Ville sera la première localité à l’appliquer, a déclaré Phan Van Mai, le président du comité populaire municipal.

«Nous allons élaborer notre propre plan d’action pour combler les lacunes actuelles et poser les fondements d’un développement durable. Nous allons nous concentrer sur la restructuration économique en misant sur la croissance, l’innovation et la productivité. Nous allons également faire en sorte de proposer de nouveaux services à forte valeur ajoutée, ce qui est indispensable pour faire de Hô Chi Minh-Ville un centre financier, commercial, touristique et logistique, un centre de transition numérique, de formation de ressources humaines et de soins médicaux d’envergure internationale», a-t-il dit.

Bà Ria-Vung Tàu appliquera rapidement et pleinement la résolution du Bureau politique, a assuré le secrétaire du comité provincial du Parti, Pham Viêt Thanh.

«Je propose au Bureau politique de dicter des règles d’application qui devront être observées par l’ensemble des provinces concernées. Compte tenu des besoins croissants en ressources humaines dans les provinces méridionales, dès 2023, les provinces du Sud-Est devront signer des accords de coopération en matière de formation. Mais elles devront également coopérer dans la promotion touristique», a-t-il déclaré.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a demandé au gouvernement de s’impliquer activement dans la mise en œuvre de la résolution n°24 et de coordonner les actions des six collectivités concernées. – VOV/VNA