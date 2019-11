Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Un fonds philanthropique de l'Hôpital franco-vietnamien (FV) de Hô Chi Minh-Ville a invité le docteur Stéphane Guero à venir au Vietnam pour effectuer des chirurgies de malformation congénitale de la main en faveur des enfants démunis.

Du 18 au 23 novembre, il a opéré les 15 enfants atteints de cette malformation.

En mai dernier, il avait réalisé les interventions chirurgicales gratuites à 15 enfants démunis.

Avec plus de 20 ans d'expérience, le docteur Stéphane Guero est spécialisé dans les malformations congénitales de la main et paralysies du membre supérieur. Il se spécialise également en microchirurgie des nerfs périphériques, en chirurgie de la main et en chirurgie dermatologique. Le chirurgien français est surnommé "sorcier des mains". -VNA