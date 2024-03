Hanoi (VNA) - Les dirigeants des États membres de l’ASEAN et du Timor-Leste se rendent à Melbourne pour un sommet spécial visant à célébrer les 50 ans depuis que l’Australie est devenue le premier partenaire de dialogue de l’ASEAN en 1974 – une réalisation dont l’Australie est très fière, a déclaré l’ambassadeur d’Australie au Vietnam Andrew Goledzinowski.

L’ambassadeur d’Australie au Vietnam, Andrew Goledzinowski. Photo: baochinhphu.vn



Selon une tribune intitulée "L’ASEAN arrive en Australie !", le Sommet spécial, qui se tiendra du 4 au 6 mars, constitue une étape importante dans l’histoire commune de l’Australie avec la région. Cela montrera l’engagement de l’Australie à approfondir ses relations avec l’Asie du Sud-Est et à garantir que les deux parties restent un partenaire pour l’avenir. C’est la deuxième fois que l’Australie accueille les dirigeants de l’ASEAN, le premier Sommet spécial ASEAN-Australie ayant eu lieu en 2018.



Le diplomate a écrit: "La période entre les deux sommets spéciaux a été une période de développement significatif dans les relations bilatérales entre l’Australie et le Vietnam. En 2018, nos premiers ministres ont élevé nos relations au rang de partenariat stratégique. Quatre ans plus tard seulement, lors de la visite du président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê en Australie, nos deux gouvernements ont annoncé leur intention commune d’élever leurs relations au rang de partenariat stratégique intégral, reflétant l’importance, l’ambition et les promesses de notre coopération bilatérale."



"L’ASEAN est au cœur de notre avenir et l’Australie prend son partenariat avec l’ASEAN au sérieux. Nous entretenons des relations étroites avec tous les États membres de l’ASEAN, y compris les missions diplomatiques dans chaque capitale de l’ASEAN. "



Selon le diplomate, l’Australie a également été le premier pays à établir un partenariat stratégique intégral avec l’ASEAN en 2021. Il est clair que l’Australie et l’ASEAN sont non seulement confrontées à des défis communs, mais ont également des intérêts communs dans une région pacifique, inclusive et prospère.



En 2022, le commerce bilatéral de l’Australie avec les pays de l’ASEAN s’est élevé à environ 178 milliards de dollars australiens – soit plus que le commerce bilatéral du pays avec le Japon, les États-Unis ou l’UE. Par habitant, l’Australie est le plus grand partenaire de développement de l’ASEAN. Cela inclut le soutien à des projets menés par l’ASEAN qui répondent à des défis complexes dans la région, tels que le développement de la stratégie de l’ASEAN pour la neutralité carbone. L’année dernière, le Premier ministre australien Anthony Albanese a lancé "Invested : Australia’s Southeast Asia Economic Strategy to 2040", dont l’objectif est d’accroître les opportunités pour les entreprises en Australie et en Asie du Sud-Est.

L’ambassadeur Andrew Goledzinowski a également expliqué les quatre domaines clés du prochain Sommet spécial, à savoir les affaires, les dirigeants émergents, le climat et l’énergie propre, ainsi que la coopération maritime.

Il a déclaré: "Alors que les relations entre l’Australie et l’ASEAN ne cessent de se renforcer, nous sommes ambitieux quant à notre relation avec le Vietnam. Le Vietnam est important pour l’avenir économique de l’Australie."



Selon le diplomate, les domaines d’intervention du Sommet de 2024 reflètent les priorités communes dans les relations Australie-Vietnam. "Nous sommes impatients d’élever nos relations au rang de partenariat stratégique intégral et de renforcer la coopération dans des domaines clés, notamment le changement climatique, la transformation numérique, le commerce et l’investissement, les minéraux essentiels et l’éducation. Le Sommet offre également des occasions uniques de mettre en valeur les liens entre les peuples."



Il a déclaré qu’après le Sommet de Melbourne, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son épouse Lê Thi Bich Trân se rendraient à Canberra en tant qu’invités du gouvernement australien.



"Je souhaite la bienvenue au Premier ministre Pham Minh Chinh, à Madame Lê Thi Bich Trân et à la délégation vietnamienne en Australie pour s’appuyer sur les réalisations importantes que nous avons célébrées l’année dernière pour marquer le 50e anniversaire des relations diplomatiques", a-t-il écrit.



"Je suis fier de souligner la force du partenariat Australie-Vietnam et de montrer à la délégation vietnamienne la véritable hospitalité australienne dans mon beau pays", a-t-il conclu. – VNA