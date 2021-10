Photo:Internet

New Delhi (VNA) - Le ministère indien des Affaires étrangères a annoncé le 25 octobre que le Premier ministre indien Nadrenda Modi participera au 18e sommet ASEAN-Inde à l'invitation du sultan de Brunei.

Le 18e sommet ASEAN-Inde évaluera les résultats du partenariat stratégique des deux pays et leurs progrès obtenus dans des domaines clés, notamment la lutte contre le COVID-19, la santé, l'économie, le commerce, la connectivité, l'éducation et la culture. Des questions régionales et internationales importantes, y compris la reprise économique post-pandémique, seront également discutées.

En outre, le Premier ministre indien participera également au Sommet de l'Asie de l'Est. L'Inde s'est engagée à renforcer le Sommet de l'Asie de l'Est et à contribuer à une coopération plus efficace en réponse aux défis actuels. Il s'agit également d'une plate-forme importante pour promouvoir la coopération pragmatique dans la région indo-pacifique en s'appuyant sur la convergence entre les perspectives de l'ASEAN pour l'Indo-Pacifique (AOIP) et la vision de l'ASEAN pour l'Initiative indo-pacifique (IPOI).

Lors du 16e Sommet de l'Asie de l'Est, les dirigeants discuteront de questions d'intérêt régional et international, notamment la sécurité maritime, la lutte contre le terrorisme et la coopération contre le COVID-19.

Ils devraient également publier une déclaration sur la santé, la reprise économique via le tourisme et la reprise verte. -VNA