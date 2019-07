Le smartphone "made in Vietnam” Bphone lancé officiellement au Myanmar. Photo: http://www.sggp.org.vn



Yangon (VNA) - Le premier smartphone Bphone, conçu et fabriqué au Vietnam, a été dévoilé au public du Myanmar le 4 juillet à Yangon, avec un vaste réseau de distribution.

Il s'agit d'un produit du groupe de technologie BKAV, regroupant les meilleurs spécialistes du pays dans le domaine de la sécurité du réseau.

Un représentant du Bkav a déclaré que son groupe travaillait depuis six mois avec des partenaires locaux pour localiser les produits, former les employés et mettre en place un processus d'assistance exclusivement destiné aux clients birmans.

Bkav a également établi l’antenne Bkav Myanmar à Yangon, dont plus de la moitié du personnel est composée d’indigènes. En outre, trois centres de garantie Bphone et 27 points de réception de garantie sont également installés par Bkav dans tout le Myanmar.

Appréciant le développement rapide du Myanmar, notamment dans le secteur du téléphone mobile, Lê Quang Hiêp, directeur général du Bkav Myanmar, a déclaré que son groupe décidait de vendre deux versions Bphone 3 et Bphone 3 Pro avec des niveaux de prix allant de 499.000 MMK (environ 350 dollars) à 699.000 MMK (près de 500 dollars). Ils sont disponibles dans les rayons de 100 magasins du Myanmar.

Bphone réunit de nombreuses spécificités techniques remarquables telles écran cinq pouces Full HD, caméra à cinq lentilles en saphir permettant une mise au point précise quasi-immédiate. Ce smartphone vietnamien utilise en particulier la technologie "Transfer Jet" capable de transmettre les données à haut débit en une pression tactile. Produit par les informaticiens spécialisés en sécurité du réseau, Bphone est fier de sa qualité : sûr, sans spams, ni virus, ni écoute illégale.

Un client birman utilise à titre d'essai le Bphone 3. Photo: http://www.sggp.org.vn



Au Vietnam, le téléphone intelligent Bphone 3 s’est vu décerné le Prix du Meilleur téléphone portable vietnamien lors de Tech Awards 2018 organisé par le journal électronique VnExpress. -VNA