Cérémonie d'inauguration du site web spécial de la VNA sur les SEA Games 31. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Agence vietnamienne d'information (VNA) a inauguré le 4 mai à Hanoï sa page d'informations officielles sur les 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Le site web spécial de la VNA sur les SEA Games 31 fournit rapidement des nouvelles précises et informations officielles sur cet événement sportif régional. Les informations sont mises à jour 24/7 sous différentes formes telles que textes, photos, vidéos, infographies…

Le site web est bilingue, en vietnamien et en anglais.

Le site web spécial de la VNA sur les SEA Games 31. Photo: VNA

Les SEA Games 31 sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte" se dérouleront en mai à Hanoï et Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang.



Ce sera la deuxième fois que la capitale vietnamienne accueillera les SEA Games depuis 2003. Les SEA Games 31 comprendront plus de 40 sports et 526 événements auxquels participeront quelque 10.000 sportifs et officiels. L'événement biennal était initialement prévu pour fin 2021 mais retardé en raison des impacts de la pandémie.- VNA