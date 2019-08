Lao Cai, 11 août (VNA) - Le Festival de la cuisine et de l'espace culturel du nord-ouest s'est ouvert le 10 août sur le site touristique de Sun World Fansipan Legend, à Sa Pa, dans la province montagneuse de Lao Cai.

Les visiteurs du festival ont la chance de profiter des cultures kaléidoscopiques des groupes ethniques de la région de Nord-Ouest. Photo : VNA

Les visiteurs du festival ont la chance de profiter des cultures kaléidoscopiques des groupes ethniques de la région de Nord-Ouest avec des marchés montagneux et des danses et chants traditionnels.Ils reçoivent des centaines d'excellents produits de base, tels que de grandes casseroles de «thang co» (soupe de viande de cheval), de viande de buffle séchée, et divers types de vins.En particulier, la vie des populations locales est illustrée par la reconstitution du mariage traditionnel des personnes de l'ethnie Dao, ainsi que par une série de jeux folkloriques tels que pousser le bâton, danser le bambou et marcher sur des échasses, entre autres.Un grand spectacle de danse sur bambou, 7.600 personnes, a animé l'atmosphère du festival. Il a également brisé le record du Vietnam en nombre de participants.Le festival (3e édition) durera jusqu'au 10 septembre. Il vise à préserver et à honorer la culture traditionnelle de la région du Nord-Ouest.-VNA