Hanoi (VNA) – Le groupe singapourien SP Group a acheté ses premiers actifs de parcs photovoltaïques au Vietnam, dans le cadre de son plan visant à développer 1,5 gigawatts d’énergie propre dans le pays d’ici 2025.

Photo d'illustration: Vnbusiness



Les deux actifs, que sont le parc photovoltaïque d’Europlast Phu Yên et celui de Thành Long – Phu Yên (situées à Phu Yên), avec une capacité de pointe combinée de 100 mégawatts-crête (MWc), génèrent 130 gigawatt-heures (GWh) par an, ce qui permet de réduire de 105.000 tonnes les émissions de carbone par an.

Le parc solaire d’Europlast Phu Yên, mise en service en juin 2019, génère environ 60 GWh par an, et celui de Thành Long – Phu Yên, inaugurée en décembre 2020, 70 GWh par an. Ces deux centrales sont capables de fournir 130 GWh au réseau vietnamien, répondant aux besoins de 36.000 foyers.



En annonçant l’acquisition effectuée le 6 mars, un représentant du SP Group a déclaré que les deux centrales photovoltaïques renforceraient la capacité de SP Energy dans l’aide de ses clients afin d’atteindre «une consommation 100% issue des énergies renouvelables» une fois que le cadre institutionnel d’achat direct d’électricité du Vietnam sera établi.



Ce cadre, qui est toujours en cours de développement par le ministère de l’Industrie et du Commerce, promet de permettre aux producteurs d’énergie renouvelable de vendre pour la première fois de l’électricité propre à des entreprises privées. – CPV/VNA