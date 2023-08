Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le siège du Conseil populaire et du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville ouvrira ses portes pour accueillir les visiteurs à l'occasion de la Fête nationale (le 2 septembre), puis ensuite les derniers week-ends de fin septembre, octobre, novembre et décembre, a annoncé samedi le service municipal du Tourisme.Les dates précises sont 1er et 2 septembre, le 30 septembre et 1er octobre, les 28 et 29 octobre, les 25 et 26 novembre, et les 30 et 31 décembre. Chaque visite sera limitée à un groupe de 30 personnes et durera environ une heure. Les visiteurs auront la possibilité de visiter la salle principale du bâtiment, la salle de réception internationale, l'escalier principal au rez-de-chaussée, le deuxième étage avec la salle de réunion numéro 5 et le balcon.Selon le Département municipal du tourisme, les visiteurs doivent s'inscrire à l'avance et arriver 15 minutes avant le début de la visite afin de mener les procédures de sécurité. Ils doivent également apporter une pièce d'identité (carte d'identité ou passeport).L'inscription est en ligne, à l'adresse suivante : https://visithcmc.vn/news/chuong-trinh-tham-quan-di-tich-kien-truc-ng -thuat-cap-quoc-gia -tru-so-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan-thanh-pho-ho-chi-minh-vao-ngay-01-0292023.Le siège du Conseil populaire et du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville avait ouvert ses portes pour la première fois au public en 2023, à l'occasion de la Fête des rois fondateurs Hùng et de la Journée de la libération du Sud et de la réunification nationale. Plus de 50 groupes comprenant près de 1.500 visiteurs nationaux et internationaux avaient été dénombrés.En 2020, ce bâtiment datant de l'époque coloniale française avait été classé comme monument architectural national et artistique par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.Le bâtiment a été construit entre 1898 et 1909 par l'architecte français Fernand Gardès et la décoration avait été confiée au peintre-sculpteur français Ruffier. Ce monument, âgé de plus de 110 ans, est un élément architectural majeur du centre-ville qui attire l'attention de nombreux visiteurs. Il est devenu un symbole de la ville et est associé aux souvenirs de nombreuses générations de citoyens. Il arbore un style architectural français typique de la 3e République, notamment la partie comprenant les colonnes grecques et les décorations de la façade. -VNA