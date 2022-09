Photo d'illustration : VNA

Bangkok, 21 septembre (VNA) - Les fabricants d'acier thaïlandais prévoient d'augmenter leurs prix intérieurs à la suite d'une augmentation des coûts opérationnels, des prix des matières premières et des factures d'électricité au salaire minimum quotidien plus élevé, a rapporté le journal Bangkok Post.L'augmentation des tarifs du carburant a entraîné une augmentation d'environ 50 % des factures d'électricité des producteurs d'acier, a déclaré Pravit Horrungruang, conseiller de l'Association des producteurs d'acier à produits longs de l'EAF."De nombreuses entreprises souhaitent augmenter les prix de leurs produits sidérurgiques en fonction des coûts plus élevés des matières premières, de l'énergie, de la logistique et des salaires afin de rester compétitives ou de survivre dans les affaires", a déclaré Pravit Horrungruang, cité par le journal.En Thaïlande, les prix des produits sidérurgiques, en particulier des barres d'acier utilisées dans la construction, sont réglementés par le ministère du Commerce.De nombreux pays, comme la Turquie, ont récemment annoncé une augmentation des prix de l'acier de 20 à 40 dollars la tonne, selon l'Association.Le prix des barres d'armature en acier en Thaïlande s'élève actuellement à 699 dollars la tonne, ce qui est inférieur à 738 dollars la tonne à Singapour, 740 dollars la tonne en Turquie et 852 dollars la tonne en Chine, a-t-il précisé.L'Association a déclaré que le prix de la ferraille d'acier sur le marché mondial était d'environ 658 dollars la tonne cette année, en hausse de 42 % par rapport à 464 dollars la tonne en 2021.Pravit Horrungruang a déclaré que le secteur de la construction devrait signer des contrats à long terme avec les fabricants d'acier pour éviter les fluctuations de prix, ajoutant que si le coût de l'énergie est ajouté au prix, le prix de l'acier passera à 700-800 dollars la tonne.- VNA