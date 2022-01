Hanoi (VNA) - Le sidérurgiste vietnamien Hoa Phat a enregistré un bénéfice après impôts le plus élevé jamais enregistré de 34.520 milliards de dôngs (1,5 milliard de dollars) en 2021, soit un dépassement de 92% de son plan annuel et 1,56 fois plus que 2020.

Hoa Phat a produit l’an dernier 8,8 millions de tonnes d’acier de construction, d’acier laminé à chaud. Photo : VNA

Sa recette a bondi de 65% à 150.800 milliards de dôngs, en hausse de 65% par rapport à 2020. Rien qu’au quatrième trimestre, sa recette a atteint 45.000 milliards de dôngs, soit un bond de 73% comparé à la même période de 2020 et son bénéfice après impôts a augmenté de 59% en glissement annuel, à 7.400 milliards de dôngs.

Malgré les impacts négatifs de l’épidémie de Covid-19, les complexes sidérurgiques de Hoa Phat dans les provinces de Hai Duong, Quang Ngai et Hung Yên fonctionnaient toujours à pleine capacité au service des marchés nationaux et étrangers.

L’an dernier, le groupe a produit 8,8 millions de tonnes d’acier de construction, d’acier laminé à chaud (HRC), de tubes en acier et d’acier galvanisé, en hausse de 35% par rapport à 2020. Environ 2,6 millions de tonnes de produits sidérurgiques ont été vendues à l’étranger, soit le double en rythme annuel.

Fort de ses performances, Hoa Phat conserve toujours la première part de marché au Vietnam pour l’acier de construction et les tubes en acier avec respectivement 32,6% et 24,7%. Le groupe est également la seule entreprise vietnamienne capable de produire du HRC.

En plus d’avoir le plus grand cheptel de vaches australiennes au Vietnam, le groupe prend la tête du marché du Nord avec une production de 800.000 œufs par jour.

Son développement agricole et immobilier a également contribué à sa croissance, le bœuf australien continuant de se tailler la part du lion et la production d’œufs restant la plus élevée dans le Nord.

Le secteur immobilier du groupe se concentre sur l’expansion des parcs industriels existants, tout en recherchant et en investissant dans un certain nombre de projets de logements et de zones urbaines de services.

Présent dans 25 provinces et villes du pays, le groupe Hoa Phat a contribué l’an dernier à hauteur de 12.400 milliards de dôngs au budget de l’État, soit 70% de plus qu’en 2020.

Hoa Phat déploie actuellement plusieurs projets d’envergure, notamment le complexe sidérurgique Hoa Phat Dung Quât 2 et le port complexe de la zone économique de Dung Quât et une usine de fabrication de conteneurs dans la province de Bà Ria-Vung Tàu. – VNA