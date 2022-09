Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong (droite) et Manuel Marrero Cruz, membre du Bureau Politique du Parti communiste de Cuba, Premier ministre cubain. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong a reçu le 29 septembre à Hanoï Manuel Marrero Cruz, membre du Bureau Politique du Parti communiste de Cuba, Premier ministre cubain, en visite d'amitié officielle au Vietnam.

Il a affirmé que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens appréciaient et étaient toujours reconnaissants de l'assistance du Parti, de l'État et du peuple cubains à lutte pour la libération et l’édification nationales du Vietnam, en rappelant les propos du président Fidel Castro "Pour le Vietnam, Cuba est prêt à donner son sang".

Le leader du Parti s’est déclaré convaincu que sous la direction du Parti communiste de Cuba, le peuple cubain mènera à bien le processus de mise à jour du modèle socio-économique socialiste et l'objectif d'édifier un pays souverain, indépendant, socialiste, démocratique, prospère et durable.

Manuel Marrero Cruz a exprimé son grand plaisir de visiter le Vietnam pour la première fois. Il s’agit aussi de sa première visite en dehors de l'Amérique latine en tant que Premier ministre.

Il a souligné que les réalisations et les expériences de Renouveau du Vietnam étaient une source importante d'encouragement et une valeur de référence pour le Parti communiste de Cuba dans son processus de leadership révolutionnaire, la mise en œuvre de mesures pour mettre à jour le modèle socio-économique, conformément à la Résolution du 8e congrès du Parti.



Nguyen Phu Trong a partagé les difficultés auxquelles Cuba est confrontée, en particulier les difficultés causées par l'embargo, l'impact négatif de la pandémie de COVID-19 et un certain nombre d'incidents récents qui ont causé de grandes pertes en vies humaines et en biens. Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens accompagneront toujours le Parti, l'État et le peuple cubains, dans sa capacité, a-t-il affirmé.

Le leader du PCV a suggéré que les deux parties renforcent la coordination et mettent activement en œuvre de manière synchrone leurs relations à travers les canaux de diplomatie du Parti, de diplomatie d'État et de diplomatie du peuple, en mettant efficacement en œuvre les accords de coopération et s'entraident. - VNA