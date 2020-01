Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Ces dernières années, le secteur privé s'est affirmé comme un moteur de l’économie nationale. Ce secteur a contribué à environ 42% du PIB (Produit intérieur brut) national, 30% du budget d’Etat, et attire environ 85% du nombre de travailleurs du pays.

Ces résultats reflètent la force du secteur privé, des bonnes politiques du Parti et de l’Etat qui ont créé une rampe de lancement pour ce secteur.

La Résolution No10-NQ/TW sur le développement de l’économie privée fut un moteur pour l’économie de marché à orientation socialiste, reflétant la pensée de forte rénovation du Parti et ouvrant la voie pour la promulgation des politiques, des mécanismes appropriés au développement du secteur privé.

S’adressant aux entreprises privées, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc s’est engagé de continuer de favoriser et de créer des opportunités pour le développement favorable de ce secteur. Cet engagement a été concrétisé via une série de documents et politiques mis en œuvre par le gouvernement, avec des objectifs et solutions intégrales, notamment la Résolution No 98/NQ-CP sur le Plan d’action du gouvernement pour mettre en œuvre la Résolution No10-NQ/TW. En plus, une kyrielle de solutions visant à améliorer l’environnement des affaires, à simplifier les formalités administratives et les formalités liées aux conditions d’affaires ont été promulguées. Plusieurs textes juridiques ont été édictés pour guider l’application des lois liées aux activités d’affaires et à la gestion du secteur privé.

Le Plan d’action du gouvernement vise à aider les entreprises à lever les obstacles, à réduire les dépenses, à améliorer l’efficacité et à renforcer la compétitivité. Il demande aussi aux comités populaires des villes et provinces d’organiser les dialogues périodiques avec la communauté des entreprises et la presse pour régler les difficultés des entreprises.

Dans la Résolution 35/NQ-CP, le gouvernement mentionne des mesures pour créer un environnement de l’investissement et des affaires favorables, assister les entreprises dans l’accès aux capitaux, réduire les dépenses de production….

En 2019, l’amélioration de l’environnement des affaires constituait l’une des priorités dans la gestion et la direction du gouvernement. Le 1er janvier 2019, le gouvernement a promulgué la Résolution No02/NQ-CP sur la mise en œuvre des devoirs et des solutions pour l’amélioration de l’environnement de l’investissement et des affaires et d’augmentation de la compétitivité nationale.

A côté de ces résolutions, plusieurs autres mécanismes et politiques d’assistance du développement d’entreprises et d’amélioration de l’environnement de l’investissement et des affaires ont été promulgués.

De concert avec le gouvernement, les ministères et les secteurs concernés œuvrent ensemble pour doper l’essor du secteur privé.

Avec ces efforts inlassables du gouvernement, des ministères et secteurs dans l’établissement d’un environnement des affaires transparent, le secteur privé a connu un bel essor aussi bien d'un point de vue tant qualitatif que quantitatif, permettant de valoriser au mieux les potentiels de l’économie de marché à orientation socialiste. -VNA