Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Une délégation du Comité de pilotage de l’élaboration du projet d’« Evaluation de la mise en œuvre de la Résolution 41-NQ/TW du 23 juillet 2015 du Bureau politique sur les orientations stratégiques de développement de l'industrie pétrolière et gazière du Vietnam pour 2025, vision pour 2035 », a travaillé le 31 mars à Hanoï avec le Groupe de l'essence et du pétrole du Vietnam (Petrolimex).La séance de travail a été dirigée par Tran Tuan Anh, membre du Bureau politique, chef de la Commission de l’économie du Comité central du Parti communiste du Vietnam, également chef du Comité de pilotage de l’élaboration du projet d’« Evaluation de la mise en œuvre de la Résolution 41-NQ/TW du 23 juillet 2015 du Bureau politique sur les orientations stratégiques de développement de l'industrie pétrolière et gazière du Vietnam pour 2025, vision pour 2035 ».Le 23 juillet 2015, le Bureau politique a publié la Résolution 41-NQ/TW. Sur cette base, en octobre 2015, le Premier ministre a approuvé la Stratégie de développement de l' industrie pétrolière et gazière du Vietnam pour 2025, orientations pour 2035. Ces documents ont clairement défini le rôle important de Petrolimex dans la garantie d’un approvisionnement stable en essence, produits pétroliers et pétrochimiques pour le développement socio-économique, la défense nationale, la sécurité et la vie sociale.