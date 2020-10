Jakarta (VNA) – Selon le ministère indonésien de l'Industrie, 12 entreprises opérant dans le secteur manufacturier projettent d’investir plus de 1.000 milliards de roupies (67,57 milliards de dollars) dans ce pays d’Asie du Sud-Est d’ici 2023.

Dans un communiqué officiel publié le 6 octobre, le ministre indonésien de l’Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, a dit que son ministère était prêt à superviser la réalisation de cet investissement car il serait très utile au programme de substitution d’importations.

L’investissement concerne notamment les secteurs des machines agricoles et des machines-outils, l'industrie chimique, les produits pharmaceutiques, les métaux, les fonderies, l'électronique, les télécommunications, les produits de la mer et de la pêche, les boissons, le tabac, le textile-habillement, le cuir et les chaussures, l'automobile, les minéraux non métalliques, la transformation du bois et le reboisement.

Le ministère indonésien de l’Industrie poursuit un programme de substitution d’importations pour accélérer la reprise économique nationale après la pandémie de COVID-19. Le ministre Kartasasmita a souligné que pour atteindre les objectifs fixés, son bureau mettrait en œuvre « Making Indonesia 4.0 » avec sept secteurs prioritaires dont l'alimentation et les boissons, le textile-habillement, les produits chimiques, l'automobile et l'électronique. Pour l’heure, ces cinq secteurs à eux seuls représentent 70% de la production industrielle indonésienne, 60% du total du chiffre d’affaires à l’export du pays.

Au cours du deuxième trimestre 2020, le secteur industriel a continué de contribuer le plus au Produit intérieur brut (PIB) national, avec une proportion de 19,87%. Au premier semestre 2020, la valeur totale des exportations de produits manufacturés a atteint 60,76 milliards de dollars, soit 79,52% du total des exportations nationales, malgré les pressions de l'économie mondiale et de la pandémie de coronavirus.-VNA