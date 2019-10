Lors du séminaire. Photo: VNA Lors du séminaire. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Un séminaire intitulé "Le secteur de la finance et des télécommunications du Vietnam face aux opportunités et aux défis apportés par l’EVFTA" a eu lieu le 23 octobre à Hanoï.

Co-organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI) et la Fondation Friedrich-Naumann pour la Liberté (FNF), l’événement a attiré la participation de représentants de ministères, de secteurs, d’associations économiques, d’entreprises ainsi que de journalistes.

S’exprimant lors du séminaire, Hoang Quang Phong, vice-président de VCCI, a indiqué qu’après être signé le 30 juin, l'Accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam (EVFTA) était en cours de ratification interne pour entrer officiellement en vigueur. Les services financiers tels que les services bancaires, les assurances... et les services de télécommunication sont des groupes de services qui ont pris des engagements importants dans le cadre de l’EVFTA.

Étant donné que le marché vietnamien est de plus en plus ouvert et que l'Union européenne (UE) est un partenaire puissant en matière de services financiers et des télécommunications, l’EVFTA devrait avoir un impact significatif sur l'avenir du secteur vietnamien de la finance et des télécommunications.

Ce séminaire vise à aider les entreprises à mieux comprendre et à utiliser plus efficacement les engagements d’EVFTA concernant les services financiers et de télécommunication ainsi à tirer pleinement parti des opportunités et à surmonter facilement les défis apportés par cet accord.

Selon Nguyen Thi Thu Trang, directrice du Centre OMC (Organisation mondiale du commerce) et de la VCCI, l'EVFTA contribuera à augmenter le PIB du Vietnam de 2,18% à 3,25% pour la période 2019-2023, de 4,57% à 5,3% pour la période 2024-2028 et de 7,07% à 7,72% pour la période 2029-2033.

L’EVFTA augmentera indirectement la demande de services et contribuera à améliorer l'environnement des affaires, tout en offrant des possibilités d'investissement aux économies membres de l'UE ou des possibilités de coopération avec des partenaires de l'UE dans amélioration de l'expertise, de la technologie, de la gouvernance et la compétitivité.

Cependant, le secteur vietnamien de la finance et des télécommunications devra faire face à la pression concurrentielle venue des fournisseurs de services étrangers. En outre, les exigences des clients seront de plus en plus élevées. L'application des technologies d’information, les défis en matière de sécurité de l'information, de sécurité des transactions,... sont également des effets indirects de l'EVFTA sur l'économie vietnamienne. -VNA